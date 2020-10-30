В Турции новое землетрясение

У берегов Турции в Эгейском море произошли новые толчки магнитудой 5,1 балла ­– сообщает турецкое информационное агентство Anadolu Agency. Эпицентр находится в 20 километрах от берега, на юго-западе страны. О жертвах и разрушениях пока ничего не известно.

Сегодня, 30 октября, в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,6 баллов. Сообщается о 12 погибших, 419 раненых и масштабных разрушениях в городе Измире. Это землетрясение так же ощущалось на греческих островах – известно о гибели двух школьников.