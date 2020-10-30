«Векторы развития медицинского бизнеса. Быть первым: преимущество или испытание?»

Клинике АО «Медицина» исполняется 30 лет. Роспотребнадзор признал ее лучшей в стране. О том, как стать первыми, рассказывает президент клиники АО «Медицина», академик РАН, Григорий Ройтберг.

- Григорий Ефимович, АО «Медицина» – одна из первых многопрофильных клиник на рынке частной медицины. Чем Вы руководствовались, создавая свой медицинский центр??

- Мы не одни из первых – мы первые. В 90-е годы частными были клиники с узкими специализациями: стоматология или гинекология. Но я никогда не относился к медицине только как к бизнесу. Важно, чтобы мне самому было интересно.

Многофункциональность клиники означает, что ты видишь пациента целиком. Не только его ухо или сердце. В организме все очень связано. Иногда люди жалуются на боли в коленях, а на самом деле у них не в порядке печень. Или начало онкологического заболевания.

Поэтому нужен врач-клиницист. Терапия всегда была, к сожалению, на задворках медицины, а терапевт превратился сейчас в диспетчера по выдаче больничных листов. А на самом деле – это должен быть Мастер от медицины, что дано немногим.

Клиницист понимает: программный продукт под названием «человек» настолько сложен, что надо учитывать любое вмешательство в него.

Например, вы дали антибиотик, справились с инфекцией, но при этом нанесли непоправимый вред здоровью, разрушив микрофлору в организме человека. Именно такая многофункциональность и системный подход мне были интересны.

Тогда, в 90-е, мы сначала окрыли Скорую медицинскую помощь, потом собственную поликлинику. Нужен был стационар: открыли его. Все приходило постепенно.

Сейчас рынок серьезно изменился. Появилось много частных клиник с многофункциональным подходом.

- А почему АО «Медицина» не стало сетью?

- Я не вижу в этом необходимости. Наша цель – не расширение, а, в первую очередь, качество оказания медицинской помощи.

Мне поступает множество предложений, в которые 20 лет назад я бы вцепился. А сейчас говорю: «нет». Не смогу обеспечить необходимое качество. Мы никогда не будем стремиться быть самыми большими. Самыми лучшими – да. Такой подход немного мешает, но так гораздо интереснее и эффективнее.

Сейчас мы строим новый центр в Химках, грандиозный для России проект – Институт ядерной медицины. Там будут проходить лечение онкологические больные. В него вложено 8 миллиардов рублей. Проект делали лучшие архитекторы из Канады, которые занимаются только медицинскими учреждениями. И такой подход окупается.

Возьмем, к примеру, наши палаты в стационаре. Там ничего не напоминает больницу. Даже запах. Везде пахнет кофе или булочками. Мы специально проходили аттестацию по гостиничному хозяйству у аудиторов Four Seasons. И могу сказать, что наш стационар полностью соответствует пятизвездочному отелю – разве что ковров не хватает. Ковры в медучреждении стелить нельзя.

Наш основной комплекс в центре Москвы – 2 огромных здания общей площадью 35 тысяч квадратных метров. Пришлось привлекать инвестора, но в прошлом 2019 году у нас уже не было долгов. Думаю, лет за 5 окупится и новое здание в Химках.

- Вы первыми в России подали пример другим клиникам, получив международную аккредитацию на соответствие стандартам качества в области здравоохранения Joint Commission Internetional (JCI). Почему для Вас это было так важно?

- Стоять на вершине одному холодно и одиноко. Мы помогли получить JCI- аккредитацию и другим клиникам. Каждый год проводим конференции, рассказываем о стандартах качества медицинской помощи. Сейчас в Москве проходит добровольная аккредитация клиник на соответствие национальным стандартам качества и безопасности медицинской помощи, ее проводит Росздравнадзор.

А ведь раньше многие представители медицины не понимали, зачем вообще нужны проверки качества? Подход полностью поменялся, и без ложной скромности скажу, что не без нашей помощи.

- Как Вы подбираете сотрудников в клинику? Вы действуете по стандартам?

- Основная проблема в стране – кадры, которые решают все. Никого не хочу обижать, но с врачами у нас тяжело. Единицы владеют английским. Около 10 % могут понять с трудом, о чем идет речь в иностранных статьях. Многие ничем не интересуются.

С другой стороны, когда я слышу от доктора: «Мой клинический опыт показывает мне...», - хочется взяться за пистолет. Существуют вполне конкретные стандарты. Если доктор считает, что кроме стандарта нужно сделать еще какое-то исследование, он обязан это согласовать. Есть протокол лечения – ему надо следовать. Если написано, что через 4 часа надо сделать ЭКГ, значит так и надо поступить. Это работает так же, как правила русского языка. Они общие для всех. Да, кто-то, используя эти правила, напишет «Войну и мир», а кто-то только заявление на отпуск. Но даже если вы не Лев Николаевич Толстой, запятые не надо забывать ставить.

- АО «Медицина» исполняется 30 лет. Какие самые трудные испытания Вы прошли за это время? Не было мысли «все бросить»?

- Основные трудности – все кризисы в стране. И сейчас достаточно сложно. Сама по себе пандемия тяжелое испытание для экономики. Хочется ли иногда все бросить? Помните фильм «Женщина в красном»? Момент, где герой убегает от любовницы - вернулся муж. Он стоит за окном и думает в отчаянии: «Зачем мне все это надо? Больше никогда!». Прыгает вниз, на расстеленный для него ковер. Приходит в себя. Ему подмигивает блондинка – и герой удивляется: «Надо же, какие дурные мысли иногда приходят в голову!»

- Вы всего добились в медицине собственным трудом. Стали академиком РАН, защитили кандидатскую, докторскую диссертации, написали цикл учебников, возглавляете кафедру в РНИМУ им. Н.Н. Пирогова, Вас уважают в профессиональной среде как врача, ученого, организатора здравоохранения. Государство наградило Вас медалью Ордена «За заслуги перед отечеством» II степени. Как Вам кажется, государство достаточно внимания уделяет здравоохранению, врачам?

- Я обычный доктор из городской больницы. В клинике защитил кандидатскую и докторскую диссертации. Но всегда работал в больнице, и мне всегда была интересна терапия и внутренние болезни. Мне посчастливилось найти баланс между работой врачом, кафедрой и бизнесом. Хотя категорически не хватает времени: хотелось бы чаще писать, больше времени проводить с пациентами.

Что касается роли государства: должна быть система, которая бы научилась вылавливать и вытаскивать талантливых. В США, к примеру, врачи проходят резидентуру. 92 часа работы в неделю. Огромные нагрузки, три года почти без сна и отдыха. Но зато ты получаешь колоссальнейший опыт! И через три года начинается совсем другая жизнь.

Я пытался ввести резидентуру в России, но пока что глухая стена.

- Вы часто критикуете Минздрав за непоследовательность в реализации поставленных целей. Какими, по-Вашему, должны быть отношения между государственной и частной медициной?

- С одной стороны, у государства есть четко прослеживаемая политическая воля. То, что президент страны владеет медицинскими вопросами, для меня факт потрясающий. Четко идет привлечение инвестиций, здесь все отлично.

Но потом начинается реализация, абсолютно противоречащая данным выше установкам. Есть закон Российской Федерации, Конституция, в которой закреплено право выбора врача и лечебного учреждения. А на деле выясняется – выбора нет. Речь не о платных услугах, а о системе государственных гарантий. АО «Медицина» признано лучшей клиникой в стране. Больной хочет придти к нам, для него это бесплатно. Так пусть приходит! Но нам почему-то ставят палки колеса. Отправляют пациента туда, куда он идти не хочет. Почему так? Я очень надеюсь, это происходит по какому-то недоразумению. Но это, к сожалению, продуманные действия аппарата чиновников. Здесь нет интересов больного. Они противоречат законам государства и не соответствуют политической воле высшего руководства.

- Какие цели Вы ставите перед компанией сегодня? Планируете ли расширять бизнес?

- 1 апреля 2021 года мы запустим первую очередь Института ядерной медицины в городе Химки. Это будет один из крупнейших в Европе и самый крупный в России радиотерапевтический центр по лечению онкологических больных. Уже частично используем и планируем расширение использования искусственного интеллекта в диагностике. В этом мы первые в стране.

Сейчас – это главная задача. А дальше – посмотрим.