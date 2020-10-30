Венгрия планирует получить первые партии вакцины от COVID из России уже в декабре

Из России в Венгрию могут поступить первые партии вакцины от коронавирусной инфекции в декабре этого года или январе 2021 года, передает Reuter, ссылаясь на венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Также венгерское правительство ведет переговоры на тему возможных поставок вакцины с Китаем.

Орбан подчеркнул, что получение китайской и российской вакцины также позволит Венгрии иметь доступ сразу к двум-трем подобным препаратам к весне будущего года.

О возможной закупки российской вакцины от коронавируса правительство Венгрии заявило 22 октября в случае их доказанной эффективности. В этой связи венгерский Минздрав получил указание изучить эффективность вакцин против коронавируса, ранее разработанные в России и Китае. Также Венгрию обязали закупить европейскую вакцину, которая разрабатывается совместными усилиями стран Европейского союза.