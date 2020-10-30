ВОЗ зафиксировала рекорд заражений коронавирусом в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о рекордном числе заражений в мире коронавирусом в течение последних суток – у 505 756 человек был диагностирован SARS-CoV-2. Предыдущее максимальное значение было зафиксировано 24 октября, тогда было выявлено 490 298 случаев заражения коронавирусом.

Ранее ВОЗ заявила о рекордном числе заражений коронавирусом в течение прошлой недели. В период с 19 по 25 октября в мире зафиксировали 2 884 604 новых заражения коронавирусом. По данным ВОЗ число подтвержденных случаев заражения выросло на 16 процентов по сравнению с предыдущей неделей.

Больше всего новых случаев заражения было зафиксировано в Европе ­– 1,33 миллиона человек за прошедшую неделю. В Северной и Южной Америке за этот период заразилось 884 тысяч человек. В странах Юго-Восточной Азии — более 445 тысяч.