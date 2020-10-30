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Юлия Лежнева и Михаил Шехтман в Большом зале консерватории

Москва, 30.10.2020
30 ноября в Большом зале консерватории выступит звезда мировой оперной сцены Юлия Лежнева. Лауреат престижных международных конкурсов, Лежнева – одна из немногих оперных певиц, достигших мирового признания уже в юном возрасте.
#Культура
  • Юлия Лежнева и Михаил Шехтман в Большом зале консерватории

предоставлено пресс-службой

Поклонники ее творчества не устают восхищаться музыкальным шармом певицы, ее виртуозным владением голоса, исключительной колоратурой и упоительной кантиленой. Юлия – певица с «голосом ангельской красоты» («The New York Times»), «чистейшей интонацией» («Opernwelt», «Die Welt») и «безупречной техникой» («The Guardian»). Вместе с одной из лучших в мире исполнительниц сочинений эпохи барокко на сцену выйдет пианист Михаил Шехтман. В программе концерта – камерные произведения Рамо, Моцарта, Гайдна, Шуберта, Чайковского, Глинки и других композиторов.

Юлия Лежнева - феномен классической музыки наших дней: уже к 17 годам певица была лауреатом нескольких престижных международных конкурсов. С 2008 по 2010 года она обучалась в Международной академии вокала в Кардиффе (Великобритания) у тенора Денниса О’Нила; кроме того, певица принимала участие в мастер-классах именитых музыкантов, среди которых Чечилия Бартоли, Кири Те Канава, Тереса Берганса, Иляна Которубаш, Ребекка Эванс и многие другие. В 2009 году Лежнева стала победительницей международного конкурса молодых вокалистов имени Мирьям Хелин, будучи самой молодой участницей в его истории.

Музыкальное дарование Лежневой сразу обращает на себя внимание не только критиков и меломанов, но и известных музыкантов. Так, сразу после победы на международном конкурсе Елены Образцовой в 2007 году известный французский дирижер Марк Минковски пригласил ее выступать на Зальцбургском фестивале. Чуть позже оперная прима Кири Те Канава пригласит Юлию выступить на вручении премии Classical Brit Awards в Роял Альберт Холле (Лондон). Сегодня выступлениям Лежневой рукоплещут в лондонских Covent Garden, Royal Albert Hall & Barbican, нью-йорском Lincoln Center, токийском NHK & Bunka Kaikan, парижском Theatre des Champs-Élysées, московском Большом театре и на других площадках мира. Она - желанная гостья на Зальцбургском фестивале, «Декабрьских вечерах» в Москве, Rossini Opera Festival (ROF), Verbier Festival. Лежнева выступала вместе с выдающимися музыкантами своего времени - дирижерами Марком Минковски и Альберто Дзедда, оперными исполнителями Пласидо Доминго, Анна Нетребко, Кири Те Канава, Джойс ДиДонато, Хуан Диего Флорес и многими другими.

Первый сольный диск Лежневой, выпущенный в 2011 году, получил первое место во французских классических чартах и стал обладателем сразу нескольких крупнейших международных наград. Последующие альбомы певицы также получили всемирное признание. Сегодня Юлия Лежнева - эксклюзивная артистка звукозаписывающей фирмы Decca Records. В репертуаре Лежневой — оперные арии и песни на немецком, итальянском, французском и русском языках. Он варьируется от барокко до романтизма и включает в себя произведения Вивальди, Баха, Генделя, Моцарта и Россини, Беллини и Доницетти, Массне и Шарпантье, Римского-Корсакова и Гречанинова. Она также виртуозно исполняет песни Форе, Шуберта, Шумана, Берлиоза, Дебюсси, Буланже, Римского-Корсакова, романсы Чайковского и Рахманинова.

Начиная с 2007 года Юлия Лежнева постоянно сотрудничает с пианистом и дирижёром Михаилом Шехтманом, которой аккомпанировал ей на многих известных сценах мира, в том числе в залах Московской консерватории и Санкт-Петербургской филармонии, венском и берлинском Концертхаусах, амстердамском Музикгебау, Театре Елисейских Полей в Париже, Лейсхалле в Гамбурге, Национальной аудитории в Мадриде, Recital Centre в Мельбурне, на фестивалях в Гштааде, Люцерне, Сан-Себастьяне, Торроэлья-де-Монгри и Москве («Декабрьские вечера Святослава Рихтера»). Музыкант окончил Академический музыкальный колледж при Московской консерватории и Московскую государственную консерваторию, позже участвовал в мастер-классах Михаила Юровского, Теодора Курентзиса, Дмитрия Башкирова, Елены Образцовой и Кири Те Канавы. Сейчас активно гастролирует по России и в странах Европы, в том числе Великобритании, Франции, Германии, Швейцарии, Австрии и Италии.

Организатор концерта – международное концертное агентство «Moscow Nights» («Подмосковные вечера», https://mn-live.com/). Более 10 лет агентство организует концерты ведущих российских и зарубежных исполнителей, дирижеров и музыкальных коллективов в крупнейших концертных залах, на фестивалях и частных мероприятиях в России, Великобритании, Италии, Франции, Латвии и других странах.

Стоимость билетов: от 1000 до 7 000 р.

Ссылка на покупку билетов: https://mn-live.com/lezhneva/

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