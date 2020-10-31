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Алиев потребовал от Армении признать свое поражение

Москва, 31.10.2020
  • Алиев потребовал от Армении признать свое поражение

Фото из открытых источников

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что единственный способ прекратить войну – это признание Арменией поражения в ней, при этом «все должны держаться в стороне» от битвы двух стран.

«Единственный путь прекращения войны заключается в том, чтобы Армения приняла свое поражение, приняла нашу победу, а затем освободила территории. Мы не хотим вовлечения какой-либо третьей страны и не видим этого. Потому что сопредельные страны являются нашими партнерами и друзьями. Это битва между нами и Арменией, и все должны держаться в стороне от нее. Мы изменили реалии. Теперь армяне должны их учитывать. Это – наша земля, это – вопрос справедливости, это вопрос национальной гордости и международного права», – написал Алиев в твиттере.

Ранее премьер-министр Армении Пашинян попросил президента России Владимира Путина начать консультации по поводу помощи, которая Москва может предоставить Еревану для обеспечения безопасности, основываясь на союзнических отношениях между двумя странами и статьёй № 2 Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года».

В ответ МИД России заявил, что Москва окажет Еревану помощь в том случае, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении.

Вчера, 30 октября, информационный центр Нагороного Карабаха распространил видео допроса с пленным боевиком из Сирии – Мехредом Мухаммадом Альшхером, прошедшим подготовку в турецком лагере и воевавшим на стороне Азербайджана.

Ранее Армения неоднократно заявляла об участии турецких войск и наемников из Сирии в войне на стороне Азербайджана.  

10 и 18 октября Армения и Азербайджан так же заключали соглашения о прекращении огня. Однако боевые действия продолжились сразу после подписания соглашений.

Война Нагорном Карабахе между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами продолжается с 27 сентября этого года.

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