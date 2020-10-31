Англия усилила карантин

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об ужесточении карантина из-за распространения коронавируса в Англии, который будет действовать с 4 ноября по 2 декабря. Джонсон заявил, что правительство постаралось соблюсти баланс между сохранениями жизни граждан и их возможностью зарабатывать средства к существованию. Экономика страны продолжит работать, но будут закрыты непродовольственные магазины, пабы и рестораны (за исключением приготовления еды навынос). Гражданам разрешено покидать свои дома только по уважительными причинам – поездка на работу или учебу (школы и университеты продолжат работать), для занятий спортом, посещения больницы или оказания помощи другим гражданам, а также для совершения покупок.

В других частях Великобритании – Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии действуют другие ограничительные меры.