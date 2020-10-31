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Азербайджанский блицкриг снова не получился

Москва, 31.10.2020
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  • Азербайджанский блицкриг снова не получился

Нагорный Карабах, Степанакерт, 29.10.2020. Дым над городом после обстрела со стороны азербайджанской армии

AP Photo/ТАСС

В начале Карабахской войны появился расхожий журналистский штамп: провалившийся азербайджанский блицкриг. Писать о том, что Баку при огромных, по сравнению с противником, тратах на оборону достиг более чем скромных результатов было даже в какой-то мере модно. Потом произошел азербайджанский прорыв на юге и о провале блицкрига забыли. Теперь впору вспоминать старые заголовки.

Нигде так не врут, как на войне. Эту тоже расхожую истину на минувшей неделе усиленно подтверждали и армяне, и азербайджанцы. Вначале из Степанакерта пришла новость об авиаударе по столице Карабахской республики. Потом уже азербайджанцы сообщили о двух сбитых армянских Су-25, что Министерство обороны Армении сразу же опровергло. Военные эксперты и диванные стратеги заволновались и поспешили с комментариями: если в дело пошла настоящая, не беспилотная, авиация – значит, в войне перелом. В наши дни, когда боевые самолеты стоят баснословно дорого, их могут применить только в двух случаях: если противовоздушная оборона противника полностью подавлена, или если положение сложилось отчаянное и надо бросать в бой всё, что имеется.

Однако сенсация оказалась дутой. С армянской стороны в качестве доказательства авианалета были продемонстрированы суббоеприпасы от реактивной системы залпового огня «Смерч». Эти РСЗО давно используются войсками Азербайджана при обстрелах Степанакерта. А доказательствами уничтожения вражеских Су-25 азербайджанское министерство обороны предпочло вообще не себя не утруждать. Угроза скорой финальной развязки миновала.

На это указывают и новости с линии фронта. По-видимому, окончательно застопорилось азербайджанское наступление на Лачин. День за днем Ильхам Алиев сообщает о взятии все новых и новых населенных пунктов. Правда, географические названия, которые он называет, относятся к территориям, которые и так контролируются азербайджанской армией. При победоносном наступлении на противника такие заявления не делаются.

Чтобы избежать, как говорят военные, позиционного тупика, азербайджанцы предприняли обходной удар через лесистую горную местность в собственно Нагорный Карабах. Это оказалось на столько неожиданным для политического руководства республики, что ее президент Араик Арутюнян выступил с видеобращением. В нем он сообщил, что «враг находится в нескольких километрах от Шуши, максимум в пяти» и призвал всех соотечественников подняться на борьбу, потому что «кто владеет Шуши – тот владеет Арцахом».

Что ж, если Карабахская республика сохранится, местные избиратели припомнят на выборах своему лидеру этот неуместный всплеск кавказского темперамента. Впрочем, на войне политическому руководству можно истерить – главное, чтоб у военных оставалась холодная голова. А это, в случае с армянским армейским руководством, определенно так.

На следующий день представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян пояснил, что бои действительно идут в горах вблизи Шуши, не в пяти, но в семи километрах от нее. Однако сражения происходят с азербайджанскими диверсионно-разведывательными группами.

Ими город не возьмешь. А перетащить через горы, где слишком мало или нет вообще дорог, бронетехнику и артиллерию проблематично. Пока, во всяком случае, азербайджанцы эту задачу не решили. Использовать их главное преимущество, беспилотники, в горных условиях тоже сложно. Словом, обе стороны ждет тягучая война в лесистых горах, победитель которой не очевиден, а финал наступит скоро: когда с деревьев опадут листья.

А сейчас в первых схватках в этом регионе, армяне отпраздновали пропагандистский успех: им в плен попал сириец, воюющий за азербайджанцев. Подтверждено то, что и так было известно. В боевых действиях, на стороне Азербайджана участвует Турция через своих сирийских прокси.

Для международной политической игры неоспоримое доказательство этого факта чрезвычайно важно. Турция усиленно пытается «продать» себя в качестве посредника в урегулировании Карабахского конфликта. Президент Реджеп Тайип Эрдоган уже нарисовал будущую, устраивающую Анкару схему переговоров. На них должны договариваться не столько воюющие стороны, сколько их внешние покровители: Россия, как представитель Армении, и Турция, как представитель Азербайджана.

Кремль это, разумеется, не устраивает. Он в этом случае потеряет и контакты с Азербайджаном, окончательно уходящим под Эрдогана, и влияние на Армению, где Россию выставят виновной за территориальные потери и неудачи. А главное, утрата эксклюзивного права на посредничество в армяно-азербайджанском конфликте и появление посредника-Турции означает признание того, что эта страна закрепилась в регионе. А там и до баз чеченских сепаратистов где-нибудь под Баку недалеко. Вдруг Эрдогану придет в голову воевать еще и за Северный Кавказ?

Россия, между тем, по-прежнему блюдет свою позицию осторожного нейтралитета в пользу Армении. Неопознанные самолеты бьют по турецким прокси в Сирии, с высокой долей вероятности, готовившимся уехать в Карабах. Азербайджанские беспилотники перестали залетать в собственно Армению, как утверждает газета Asia times, потому что в районе российской базы Гюмри и не только, включились системы радиоэлектронной борьбы «Краснуха-4». Люди с российскими флагами сигнализируют азербайджанским войскам, что международно признанную границу российского союзника по ОДКБ не стоит преступать, сколь бы явно этот союзник ни поддерживал Карабах.

Но в целом в Москве ищут формулу мира, которая бы устроила и Армению, и Азербайджан. На минувшей неделе Владимир Путин заявил, что обоюдовыгодная договоренность может быть достигнута на основе передачи Азербайджану семи районов, не входивших в состав Нагорно-Карабахской автономной области. Что ж, идея не новая и имеет исторические прецеденты. Так, путем раздела спорных территорий в девяностые останавливали кровопролитие, скажем, в бывшей Югославии.

Азербайджан получил бы земли, которые он и так уже почти контролирует и где армяне жили, разве что, в седой древности. Взамен будет договоренность Еревана и Баку о том, что вопрос о статусе Карабаха откладывается лет на пятьдесят. А покамест Азербайджан снимет свою блокаду с этой территории, будет развивать с ней экономические связи. Юридически пусть считает Карабах своей самоуправляющейся территорией. Армения, соответственно, будет считать его независимым государством. Пройдет время – и поумневшие поколения в спокойном мирном будущем как-нибудь решат спорный вопрос к общей выгоде.

Звучит разумно – но только если судить из Москвы, Парижа, Нью-Йорка, а не из Баку и Еревана, не говоря уж о Степанакерте и Гяндже. Как это, отдать семь районов??? Как это, оставить Карабах за армянами??? За что же, спрашивается, кровь проливали? Любой компромисс сейчас упирается в пролитую кровь и веру в скорую победу, которая осталась и в Армении, и, особенно, в Азербайджане. Блицкриг не удался – но кто сказал, что армяне выиграли время больше, чем на неделю? В Баку об этом не говорили уж точно. Стороны еще не навоевались. Значит, вместо дипломатов сейчас они готовы слушать пушки. К сожалению.

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