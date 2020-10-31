Кадыров обрушился с критикой на Жириновского и потребовал от него извинений

Глава Чечни Рамзан Кадыров обрушился с критиков на лидера ДЛПР, депутата Госдумы Владимира Жириновского, призвав его извиниться после заявления парламентария о неуместности высказываний в поддержку терроризма и о полномочиях руководителей регионов.

Напомним, накануне Жириновский, отвечая на вопрос о последних заявлениях главы Кадырова, отметил, что следует избегать комментариев в поддержку террористических действий, и добавил, что руководители субъектов российских федераций не должны вмешиваться во внешнеполитические вопросы.

В ответ на это Кадыров призвал лидера ЛДПР не «заикаться» о борьбе с терроризмом. При этом он добавил, что сам лично участвовал «в борьбе с этой заразой и победил, потеряв тысячи боевых товарищей».

«Жириновский, извинись за свои слова, – написал глава Чечни в своём Telegram. – Затем досиди до окончания своего депутатского срока в Госдуме… Ты противоречишь российской государственной политике, обозначенным приоритетам. Ну а мою государственную позицию все знают, и она простая: меня моя религия обязывает защищать государство и служить правителю, — это то, что я стараюсь делать достойно!».

По мнению Кадырова, Жириновскому вообще не следует касаться темы религии.

«Пусть участвует в ток-шоу, тратит свои деньги, полученные от проданных до выборов мандатов, пиарится, кутит и кайфует, разрабатывает законопроекты. Но не упоминай религию, Жириновский. Религия и культура — понятия, с тобой не сочетающиеся», — резюмировал глава Чечни.

Ранее сообщалось, что Муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев заявил, что французы, находящиеся в России, должны быть наказаны за поддержку своего президента Эммануэля Макрона.

«Обычные французы, не поддерживающие Макрона, могут быть спокойны и в Москве, и в Грозном. А если поддерживают, они тоже наши враги! Как мы узнаем о настрое того или иного француза? Будем спрашивать. И тогда... Макрон далеко, он — близко, так что может получиться, что ему придется ответить за слова своего президента», – сказал Межиев.

До этого Межиев также выступал с критикой в адрес Макрона, называя его «террористом №1».