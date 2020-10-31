Коронавирус COVID-19 в России: заболевших снова больше 18 тысяч человек

Согласно информации оперштаба, за последние сутки в нашей стране выявили 18 140 новых заболевших коронавирусом. Всего к утру 31 октября общее число инфицированных COVID-19 в РФ достигло 1 618 116.

За время эпидемии от коронавируса излечилось 1 215 414 (+14 854) россиян, активных случаев – 374 712 (+2 952). Жертвами коронавируса в стране стали 27 990 человек – 334 за последние сутки.

Лидером по новым заболевшим остаётся Москва, где за сутки выявили 4952 инфицированных. Далее следуют Санкт-Петербург (+854), Подмосковье (+535), Нижегородская область (+397) и Архангельская область (+334).

Напомним, накануне выявили 18 283 новых заболевших коронавирусом. Это стало рекордно высоким показателем за всё время пандемии.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Москве умерло 55 пациентов с диагнозом пневмония и подтвержденным тестом на коронавирусную инфекцию – говорится в сообщении столичного оперативного штаба. Общее число умерших от коронавируса в Москве составило 6768 человек. Днем ранее в Москве от СOVID-19 скончалось 69 пациентов.

Заболеваемость коронавирусом в России стала вновь расти в начале сентября, когда число инфицированных превысило отметку в 5 тыс. случаев. К середине сентября их стало уже более 6 тыс., 25 сентября была преодолена отметка в 7 тыс. новых случаев, 28 сентября - в 8 тыс., 2 октября – в 9 тыс., 4 октября – в 10 тыс., 6 октября – в 11 тыс., 9 октября – в 12 тыс. 11 октября - в 13 тыс., 14 октября – в 14 тыс., 16 октября – в 15 тыс., 20 октября – в 16 тыс., 23 октября – в 17 тыс., 30 октября – в 18 тыс.