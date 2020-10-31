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Памятники святому Иоанну Кронштадскому разъедутся по всему миру

Москва, 31.10.2020
  • Памятники святому Иоанну Кронштадскому разъедутся по всему миру

Россия. Кронштадт. Памятник св. прав. Иоанну Кронштадскому

ИТАР-ТАСС/ Александр Рощин

Освящение четырех скульптур святого праведного Иоанна Крондштадтского состоится 1 ноября 2020 года в Николаевском Морском Кафедральном соборе Кронштадта. Событие приурочено к 30-летию его прославления в Русской православной церкви и 100-летию создания РПЦ Заграницей. Торжество состоится в день празднования преподобного Иоанна Рыльского, небесного покровителя Кронштадского пастыря, одного из наиболее почитаемых и известных в наши дни русских святых.

После освящения скульптуры будут переданы православным общинам Австралии, США (в Лос-Анджелесе), Абхазии, а также в село Сура Архангельской области (место рождения Иоанна Кронштадского). Традиция скульптурного изображения приживается в современной православной практике, в том числе через, создание монументального образа этого святого.

В 2019 году при поддержке фондов «Общее дело» и «Под Покровом Богородицы» был торжественно освящен первый памятник из этой художественной серии. После этого в честь объединения РПЦ и РПЦЗ копии скульптур  установили в Гамбурге и в Вашингтоне, в Иоанно-Предтеченском соборе Русской православной церкви за границей (РПЦЗ).

Анатолий Антонов, посол РФ в Америке назвал тогда увековечение памяти святого Иоанна «ярким событием в духовной жизни для всех православных христиан США».

Источником вдохновения для скульпторов послужил бронзовый памятник в садике музея-квартиры Кронштадтского батюшки – где отец Иоанн сидит в кресле, готовый принять гостей. Современные монументы создавались Салаватом Щербаковым, Дмитрием Кукколосом (московская мастерская «Артпроект»), Константином Чернявским. Все эти работы - самостоятельные художественные произведения, вдохновленные общей идеей – почтить и прославить память великого русского святого.

Можно упомянуть также, что в Москве в районе Жулебино уже пять лет стоит памятник святому Иоанну Кронштадтскому. Он стоит в садике около одноименного храма. Скульптор Игорь Голубев изобразил святого в полный рост с чашей для Причастия в руках.

Святой Иоанн Кронштадский (1829-1909) ещё при жизни прослыл чудотворцем. Он взял на себя подвиг ежедневного служения Литургии. Через его руки проходили миллионы рублей пожертвований — и очевидцы многократно описывали, как он передавал нуждающимся конверты с деньгами, совершенно не интересуясь, сколько там лежит. Уже заведя в Кронштадте целую Святой Иоанн без малейшего сожаления мог отдать бедняку одежду, обувь, приходя домой босым. Он исцелял множество больных. На его руках скончался император Александр III. Святой до последней минуты держал голову государя, молитвой облегчая страдания больного.

Принимая близко к сердцу беды простого народа, отец Иоанн создал в Кронштадте Дом трудолюбия, куда каждый бедняк мог прийти, чтобы обучиться ремеслу, получить работу, еду, небольшую плату и ночлег. Он организовал бесплатные школы для бедных, библиотеки, женскую богадельню и детские приюты.

Кронштадтский батюшка прославился и как церковный писатель. Его дневник «Моя жизнь во Христе» до сих пор наставляет православных  на путь истинной веры.

По словам патриарха Московского и всея Руси Кирилла, любовь народа к святому Иоанну  кроется  в силе его слов, в вере и в добрых делах. Пастырское сердце кронштадтского батюшки страдало от созерцания пороков, и он предупреждал своих «детей» об опасностях мирских соблазнов.

Интересно, что Воронеж не случайно стал инициатором установления памятников святому Иоанну Кронштадтскому по всему миру. Этот город и Санкт-Петербург связаны исторически. Ведь именно святитель Митрофан Воронежский благословил Петра Первого на создание новой столицы России, вручив ему образ Казанской Божией Матери.

Своими работами создатели скульптурных композиций хотят не только увековечить память о святом в разных уголках мира, но впоследствии планируют построить целый храм в его честь в одной из стран Африки.

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