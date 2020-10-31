Партия Саакашвили проигрывает парламентские выборы в Грузии

В Грузии прошли парламентские выборы и после закрытия избирательных участков были опубликованы данные экзитполов. По результатам большинства опросов на выборах побеждает правящая партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», находящаяся у власти с 2012 года – она набирает от 46% до 55% голосов избирателей.

На втором месте идет основанная экс-президентом Михаилом Саакашвили партия «Единое национальное движение», получившая около 30% голосов.

Выборы прошли в напряженной обстановке – около избирательного участка №79 в Тбилиси произошла массовая драка сторонников противоборствующих партий.