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Партия Саакашвили проигрывает парламентские выборы в Грузии

Москва, 31.10.2020

В Грузии прошли парламентские выборы и после закрытия избирательных участков были опубликованы данные экзитполов. По результатам большинства опросов на выборах побеждает правящая партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», находящаяся у власти с 2012 года – она набирает от 46% до 55% голосов избирателей.  

На втором месте идет основанная экс-президентом Михаилом Саакашвили партия «Единое национальное движение», получившая около 30% голосов.

Выборы прошли в напряженной обстановке – около избирательного участка №79 в Тбилиси произошла массовая драка сторонников противоборствующих партий.

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