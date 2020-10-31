Пашинян просит Путина начать консультации о помощи Армении

Глава Кабмина Армении Никол Пашинян направил письмо Путину о ситуации в Нагорном Карабахе.

Как пишет газета «Коммерсант», со ссылкой на внешнеполитическое ведомства Армении, в своём послании Пашинян просит российского лидера начать консультации по поводу помощи, которая Москва может предоставить Еревану для обеспечения безопасности.

В письме отмечается, что премьер-министр Армении обратился к президенту России за незамедлительным проведением консультаций с целью определения рода и размера помощи, которую РВ может предоставить Армении для обеспечения ее безопасности, основываясь на союзнических отношениях между двумя странами и статьёй № 2 Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года».

Ранее сообщалось, что в Армии обороны Нагорно-Карабахской республики заявили, что взяли в плен сирийца, который якобы участвовал в боевых действиях на стороне ВС Азербайджана.

Согласно информации, размещённой на Telegram-канале официального информационного центра Карабаха, подразделения Армии обороны «пленили очередного террориста, даже поверхностный допрос которого не оставляет никаких сомнений в наличии террористов на азербайджанской линии фронта». Также называется имя плененного – Мехред Мухаммад Альшхер, родом из Сирии.

В свою очередь Sputnik Армения утверждал, что задержанный уже признался, что прошел обучение под руководством турецких инструкторов, после чего его забросили на передовую в составе отряда из 250 человек. По его словам, всем обещали наёмникам обещали заплатить по 2000 долларов США, но обманули и денег не дали.

Напомним, война Нагорном Карабахе между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами продолжается с 27 сентября этого года. В ходе боев используется бронетехника, авиация, беспилотники и артиллерия. Армения заявляет об участии в войне Турции и боевиков с Сирии на стороне Азербайджана.