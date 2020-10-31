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Преимущества программирования для детей

Москва, 31.10.2020
В настоящее время умение программировать ценится очень высоко. Поэтому все большее число родителей устраивают своих детей на курсы программирования, где ребят уже с шести лет обучают созданию кодов.
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Навыки программирования на базе Minecraft от progkids могут очень пригодиться в жизни, но их освоение не должно приводить к игровой зависимости.

Польза для детей от программирования

Все дети обожают игры и любят творчество. Поэтому само собой напрашивается идея обучения ребенка созданию игр. Данный процесс вдохновляет и увлекает их. Дети испытывают удовольствие не только от создания игр, но и оттого, что имеют возможность похвастаться этим перед своими сверстниками.

Умение программировать позволяет ребенку проводить виртуальные эксперименты: отдалять и приближать предметы, уменьшать, размножать и увеличивать их, отслеживать причинно-следственные зависимости. Ребенок может сделать все, что ему заблагорассудится: столкнуть автомобиль с горки, понастроить песочных замков, а затем их разрушить, или же вообразить себя Галилеем и уронить шары с Пизанской башни. Причем все это не просто забавляет ребенка, но и приносит ему практическую пользу. Ведь в процессе проведения таких компьютерных экспериментов у детей активизируется мозговая деятельность, поскольку для достижения нужного результата им необходимо освоить язык программирования и построить правильный алгоритм. Не всякий ребенок не станет вторым Сергеем Брином или Павлом Дуровым, однако программирование приучит его творчески мыслить, самостоятельно проводить анализ, использовать метод проб и ошибок.

Возможные проблемы и способы их решения

Прежде всего, необходимо понимать, что задача заключается совсем не в том, чтобы увлечь ребенка компьютерными играми, а в том, чтобы приучить его к созиданию, самостоятельному программированию компьютерных игр. Ребенок должен не тратить свое время без пользы, а развиваться, обучаться созданию собственного неповторимого продукта. Разумеется, если ребенок сам не поиграл в компьютерную игру, то и создать ее он не сумеет, однако здесь, как и в любом деле, важна мера. Самая серьезная проблема компьютерных игр – зависимость. Однако если увлечь ребенка процессом программирования, то вероятность ее появления значительно снижается. Чтобы успешно решить эту задачу, полезно походить в течение некоторого времени на детские курсы программирования и обратить внимание на то, что вызывает у слушателей наибольший интерес.

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