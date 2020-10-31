Российский МИД ответил Пашиняну на просьбу о помощи

Министерство иностранных дел России распространило заявление, в котором сказано, что Москва окажет Еревану помощь в том случае, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении.

«Вновь призываем стороны нагорно-карабахского конфликта к незамедлительному прекращению огня, деэскалации напряженности и возвращению к субстантивным переговорам в целях достижения мирного урегулирования на основе базовых принципов в русле договоренностей, достигнутых министрами иностранных дел Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Республики Армения в Москве 10 октября с.г.», – говорится в сообщении МИДа.

Ранее премьер-министр Армении Пашинян попросил президента России Владимира Путинв начать консультации по поводу помощи, которая Москва может предоставить Еревану для обеспечения безопасности, основываясь на союзнических отношениях между двумя странами и статьёй № 2 Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года».

Вчера, 30 октября, информационный центр Нагороного Карабаха распространил видое допроса с пленным боевиком из Сирии – Мехредом Мухаммадом Альшхером, прошедшим подготовку в туркцом лагере и воевавшим на стороне Азербайджана.