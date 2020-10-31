«Удалёнка» для второй волны пандемии

Дмитрий Лагун, генеральный директор логистической группы компаний Asstra:

«Вариант работы в удаленном режиме в нашей компании существует не первый год. Ранее к нему прибегали нечасто: в случае командировки специалиста или при невозможности пребывания в офисе в силу каких-либо причин. Но после введения пандемийных ограничений потребовалось только обеспечить удаленный доступ к системам каждому из сотрудников, чтобы все смогли продолжать работу без помех. Сейчас штат нашей группы компаний насчитывает свыше 1,1 тыс. человек, работающих в 23 странах. Удаленный формат рабочего процесса сейчас функционирует для большинства сотрудников. Если в регионе действуют жесткие карантинные меры, то специалисты офиса присутствия выходят на дежурство в исключительных случаях. Наши корпоративные системы были готовы к удаленному формату, поэтому дополнительных затрат удалось избежать. Пришлось лишь обновить несколько серверов и закупить сотрудникам ноутбуки. В офисах компании по всему миру установлены разные режимы посещения, в соответствии с предписаниями локальных властей. Где-то до 50% сотрудников работают удаленно, в каких-то странах офисы полностью перешли на такой формат. Технологии окупились все. Сейчас стоим перед выбором софта для проведения видеоконференций: WebEx, Zoom, Microsoft Teams или Google Meet, настолько их стало много. Отношение членов нашей команды к удаленной работе постоянно отслеживается и анализируется HR-отделом. Недавно среди сотрудников проводился опрос, в котором оценивали эффективность труда и уровень комфорта при выполнении обязанностей из дома. Результаты показали, что, по мнению 60% работников, продуктивность не изменилась с переходом на удаленный режим. Отрицательного влияния на эффективность труда и выполнение KPI не отмечают и руководители подразделений — они выразили готовность предоставлять подчиненным возможность работать дистанционно без временных ограничений, если это будет необходимо. При удаленном доступе они могут работать откуда угодно, был бы интернет и ноутбук. Дом, дача, кафе, пляж, не имеет значения. В последнее время набирает обороты модель шеринга офисов: коворкинг. Это основные форматы, которыми пользуются наши сотрудники для уделенной работы, но есть и примеры, когда люди брали кемпер и путешествовали по стране, работая из «мобильной квартиры».

Евгений Коробов, директор по развитию нового бизнеса ПАО «ВымпелКом»:

«С началом распространения новой коронавирусной инфекции более 90 процентов сотрудников бэк-офиса компании в настоящее время работают удаленно на постоянной основе, соблюдая режим социального дистанцирования. В «Билайн Бизнес» перевод до 90% персонала в режим работы из дома занял всего две недели, и половину этого времени мы потратили на подготовительный этап и планирование. По нашим оценкам, эффективная работа из дома в первую очередь зависит от качества связи и интернета, человеческого фактора и влияния внешней среды. Поэтому организация надежного и безопасного подключения сотрудников к сетям стала одной из приоритетных задач. Кроме самих технологий, требовались бизнес-процессы их использования. Для этого мы определенным образом выстроили коммуникации внутри рабочих групп: определили периоды и интенсивность аудио- и видеосозвонов, ежедневных онлайн-встреч и т.д. Для оперативного внесения изменений с целью оптимизации процессов активно собирались отзывы и пожелания удаленных работников. С технологической точки зрения нам потребовалось очень быстро увеличить мощности корпоративной ИТ инфраструктуры для защищенного удаленного доступа сотрудников к информационным системам компании, масштабировать решения для видеосвязи, перенастраивать офисную телефонию на 100% мобильный режим через нашу облачную АТС.

Ключевыми стали инструменты для обеспечения удаленного доступа к виртуальному рабочему месту в «облаке» (VDI, BeeCloud), виртуальные и облачные АТС с речевой аналитикой, профессиональные мессенджеры с возможностью совместной работы с документами для команд, формирующие высокий уровень интерактивных коммуникации между сотрудниками, средства мониторинга и управления мобильными сотрудниками, специальные средства контроля информационной безопасности компании при удаленном доступе. На российском рынке сейчас достаточно подобных решений, в том числе и в нашем продуктовом портфеле. Современные облачные технологии позволяют потреблять именно столько информационных ресурсов, сколько нужно в данный момент времени под конкретную загрузку, поэтому затратами можно управлять гибко».

Вячеслав Власов, IT-директор Teleperformance Russia Group:

«События этого года показали, что удаленка -- это наша новая реальность. Важно отметить, что именно внезапный переход значительно ускорил процессы цифровизации во многих компаниях, а также показал возможности глобализации даже самым скептично настроенным руководителям: необязательно нанимать людей для работы в офисе, они могут выполнять задачи, находясь в других городах или странах, и делать это не хуже коллеги за соседним столом. Вместе с новым форматом получили развитие и решения для организации удаленной работы: мессенджеры, сервисы видео- и аудиоконференций, таск-менеджеры, площадки для организации вебинаров и тренингов и другие технологии, которые позволяют перевести привычное офлайн общение в цифровой формат.

Массовый переход компаний на удаленку, перевод множества процессов из оффлайна в онлайн, активное внедрение цифровых сервисов неизбежно подводят нас к следующему неизменному тренду — информационная безопасность. Шаг за шагом, наступило то время, когда любое упущение в этой сфере может нанести существенный вред бизнесу, и игнорировать этот аспект сложно. Если мы посмотрим на события начала года, когда крупные компании строили удаленные коммуникации между командами, то увидим несколько громких историй о найденных уязвимостях в инструментах общения. Это показывает нам, что там, где есть аудитория и данные, имеющие ценность, всегда будет внимание злоумышленников. Поэтому информационная безопасность — направление, которое должно быть в фокусе всех компаний. При этом речь идет не только о технических решениях, но и об обучении сотрудников основам информационной безопасности, о правилах поведения в соцсетях, их роли в процессах информационной безопасности компании. Это очень большая кропотливая работа и если компания еще ей не занимается, то сейчас самое время уделить этому особое внимание. Инвестиции в информационную безопасность помогут снизить экономические и репутационные риски в будущем. Еще один тренд, развитие которого подстегнула пандемия – это роботизация бизнес-процессов. Часто огромное количество рутинной работы делается огромным количеством людей на каждом компьютере в каждой компании. Сняв с людей выполнение однотипной работы, мы сокращаем количество ошибок и повышаем качество обслуживания клиентов, даем возможность сосредоточится на более творческих задачах и сфокусироваться на целях компании. Это долгоиграющий тренд, который сейчас получает активное развитие благодаря появлению новых компаний, занимающихся разработкой подобных систем, что ведет к удешевлению технологических решений и их массовому распространению. Подчеркну, что речь идет не о полномасштабной замене ручного человеческого труда, а о его дополнении роботами, которые автоматизируют процессы, сделают выполнение задач более точным, быстрым и удобным.

Елена Шутюк, генеральный директор федеральной логистической компании IML:

«В нашей компании на удаленную работу перешла небольшая часть персонала – это только сотрудники офиса. По разным причинам работа из дома подходит далеко не всем. Лучшее решение – выстроить график так, чтобы в офисе одновременно находилось не больше 3-4 человек. В некоторых ситуациях удаленное взаимодействие специалистов может негативно влиять на сроки выполнения задач. «Гибридная» модель дает возможность не нарушать дедлайны и в то же время максимально обезопасить себя и окружающих. При этом в целом за период пандемии в нашей компании существенно перестроились процессы: персонал активно пользуется CRM-системой, таск-трекерами и корпоративными чатами, поэтому на качество работы нововведения не повлияли. В логистике большая часть работ выполняется людьми. В нашей компании обеспечивается максимально безопасные условия для сотрудников склада, водителей и курьеров: ежедневно выдаются индивидуальные маски, перчатки и антисептические средства. На складе соблюдается социальная дистанция. Несколько раз в день у сотрудников измеряется температура, а при любых признаках недомогания они отправляются домой. Впрочем, в последнее время многие компании, включая нашу компанию, проверили на практике: для эффективного взаимодействия не обязательны личные встречи. Сегодня сотрудники офиса не привязаны к месту и могут решать задачи в формате звонков и видеоконференций. Онлайн-сервисы, мессенджеры с поддержкой видео и другой подобный софт получил от пандемии рекордное количество новых пользователей».

Перри Нойманн, генеральный директор международной транспортно-логистической компании Kuehne+Nagel в России:

«У нас уже имеется достаточный опыт организации удаленной работы в целом, поэтому мы смогли оперативно масштабировать существующие решения на большое число сотрудников. Некоторые задачи легко перевести в удаленный режим, хотя здесь, в России, мы все еще сильно зависим от бумажных процессов. Логистика – одна из отраслей, в которой невозможно в ряде аспектов обойтись без бумажных документов из-за требований законодательства. Сейчас в нашей отрасли все еще приходится работать с оригиналами различных документов, с подписями и печатями, а для этого требуется их «физическая» обработка, что предполагает обязательное присутствие оперативных команд в офисах на местах. Дополнительные решения в сфере электронного документооборота, позволяющие использовать сканированные копии подписанных оригиналов, значительно упростили бы такие задачи. Мы надеемся на активное развитие юридически значимого электронного документооборота (ЮЗЭДО)».