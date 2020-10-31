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«Удалёнка» для второй волны пандемии

Москва, 31.10.2020
Алексей Грамматчиков
Вторая волна пандемии не так пугает бизнес с точки зрения удаленной работы сотрудников. Во время первого «локдауна» многие компании научились пользоваться преимуществами работы вне офиса. Согласно опросу «Эксперта», одним удалось перевести на дом чуть ли не весь свой персонал, другие предпочитают использовать «гибридную» модель, когда сотрудники проводят на рабочем месте лишь часть своего времени.
#Бизнес и вирус

Дмитрий Лагун, генеральный директор логистической группы компаний Asstra:

«Вариант работы в удаленном режиме в нашей компании существует не первый год. Ранее к нему прибегали нечасто: в случае командировки специалиста или при невозможности пребывания в офисе в силу каких-либо причин. Но после введения пандемийных ограничений потребовалось только обеспечить удаленный доступ к системам каждому из сотрудников, чтобы все смогли продолжать работу без помех. Сейчас штат нашей группы компаний насчитывает свыше 1,1 тыс. человек, работающих в 23 странах. Удаленный формат рабочего процесса сейчас функционирует для большинства сотрудников. Если в регионе действуют жесткие карантинные меры, то специалисты офиса присутствия выходят на дежурство в исключительных случаях. Наши корпоративные системы были готовы к удаленному формату, поэтому дополнительных затрат удалось избежать. Пришлось лишь обновить несколько серверов и закупить сотрудникам ноутбуки. В офисах компании по всему миру установлены разные режимы посещения, в соответствии с предписаниями локальных властей. Где-то до 50% сотрудников работают удаленно, в каких-то странах офисы полностью перешли на такой формат. Технологии окупились все. Сейчас стоим перед выбором софта для проведения видеоконференций: WebEx, Zoom, Microsoft Teams или Google Meet, настолько их стало много. Отношение членов нашей команды к удаленной работе постоянно отслеживается и анализируется HR-отделом. Недавно среди сотрудников проводился опрос, в котором оценивали эффективность труда и уровень комфорта при выполнении обязанностей из дома. Результаты показали, что, по мнению 60% работников, продуктивность не изменилась с переходом на удаленный режим. Отрицательного влияния на эффективность труда и выполнение KPI не отмечают и руководители подразделений — они выразили готовность предоставлять подчиненным возможность работать дистанционно без временных ограничений, если это будет необходимо. При удаленном доступе они могут работать откуда угодно, был бы интернет и ноутбук. Дом, дача, кафе, пляж, не имеет значения. В последнее время набирает обороты модель шеринга офисов: коворкинг. Это основные форматы, которыми пользуются наши сотрудники для уделенной работы, но есть и примеры, когда люди брали кемпер и путешествовали по стране, работая из «мобильной квартиры».

Евгений Коробов, директор по развитию нового бизнеса ПАО «ВымпелКом»:

«С началом распространения новой коронавирусной инфекции более 90 процентов сотрудников бэк-офиса компании в настоящее время работают удаленно на постоянной основе, соблюдая режим социального дистанцирования. В «Билайн Бизнес» перевод до 90% персонала в режим работы из дома занял всего две недели, и половину этого времени мы потратили на подготовительный этап и планирование. По нашим оценкам, эффективная работа из дома в первую очередь зависит от качества связи и интернета, человеческого фактора и влияния внешней среды. Поэтому организация надежного и безопасного подключения сотрудников к сетям стала одной из приоритетных задач. Кроме самих технологий, требовались бизнес-процессы их использования. Для этого мы определенным образом выстроили коммуникации внутри рабочих групп: определили периоды и интенсивность аудио- и видеосозвонов, ежедневных онлайн-встреч и т.д. Для оперативного внесения изменений с целью оптимизации процессов активно собирались отзывы и пожелания удаленных работников. С технологической точки зрения нам потребовалось очень быстро увеличить мощности корпоративной ИТ инфраструктуры для защищенного удаленного доступа сотрудников к информационным системам компании, масштабировать решения для видеосвязи, перенастраивать офисную телефонию на 100% мобильный режим через нашу облачную АТС. 

Ключевыми стали инструменты для обеспечения удаленного доступа к виртуальному рабочему месту в «облаке» (VDI, BeeCloud), виртуальные и облачные АТС с речевой аналитикой, профессиональные мессенджеры с возможностью совместной работы с документами для команд, формирующие высокий уровень интерактивных коммуникации между сотрудниками, средства мониторинга и управления мобильными сотрудниками, специальные средства контроля информационной безопасности компании при удаленном доступе. На российском рынке сейчас достаточно подобных решений, в том числе и в нашем продуктовом портфеле. Современные облачные технологии позволяют потреблять именно столько информационных ресурсов, сколько нужно в данный момент времени под конкретную загрузку, поэтому затратами можно управлять гибко». 

Вячеслав Власов, IT-директор Teleperformance Russia Group:

«События этого года показали, что удаленка -- это наша новая реальность. Важно отметить, что именно внезапный переход значительно ускорил процессы цифровизации во многих компаниях, а также показал возможности глобализации даже самым скептично настроенным руководителям: необязательно нанимать людей для работы в офисе, они могут выполнять задачи, находясь в других городах или странах, и делать это не хуже коллеги за соседним столом. Вместе с новым форматом получили развитие и решения для организации удаленной работы: мессенджеры, сервисы видео- и аудиоконференций, таск-менеджеры, площадки для организации вебинаров и тренингов и другие технологии, которые позволяют перевести привычное офлайн общение в цифровой формат.

Массовый переход компаний на удаленку, перевод множества процессов из оффлайна в онлайн, активное внедрение цифровых сервисов неизбежно подводят нас к следующему неизменному тренду — информационная безопасность. Шаг за шагом, наступило то время, когда любое упущение в этой сфере может нанести существенный вред бизнесу, и игнорировать этот аспект сложно. Если мы посмотрим на события начала года, когда крупные компании строили удаленные коммуникации между командами, то увидим несколько громких историй о найденных уязвимостях в инструментах общения. Это показывает нам, что там, где есть аудитория и данные, имеющие ценность, всегда будет внимание злоумышленников. Поэтому информационная безопасность — направление, которое должно быть в фокусе всех компаний. При этом речь идет не только о технических решениях, но и об обучении сотрудников основам информационной безопасности, о правилах поведения в соцсетях, их роли в процессах информационной безопасности компании. Это очень большая кропотливая работа и если компания еще ей не занимается, то сейчас самое время уделить этому особое внимание. Инвестиции в информационную безопасность помогут снизить экономические и репутационные риски в будущем. Еще один тренд, развитие которого подстегнула пандемия – это роботизация бизнес-процессов. Часто огромное количество рутинной работы делается огромным количеством людей на каждом компьютере в каждой компании. Сняв с людей выполнение однотипной работы, мы сокращаем количество ошибок и повышаем качество обслуживания клиентов, даем возможность сосредоточится на более творческих задачах и сфокусироваться на целях компании. Это долгоиграющий тренд, который сейчас получает активное развитие благодаря появлению новых компаний, занимающихся разработкой подобных систем, что ведет к удешевлению технологических решений и их массовому распространению. Подчеркну, что речь идет не о полномасштабной замене ручного человеческого труда, а о его дополнении роботами, которые автоматизируют процессы, сделают выполнение задач более точным, быстрым и удобным.

Елена Шутюк, генеральный директор федеральной логистической компании IML:

«В нашей компании на удаленную работу перешла небольшая часть персонала – это только сотрудники офиса. По разным причинам работа из дома подходит далеко не всем. Лучшее решение – выстроить график так, чтобы в офисе одновременно находилось не больше 3-4 человек. В некоторых ситуациях удаленное взаимодействие специалистов может негативно влиять на сроки выполнения задач. «Гибридная» модель дает возможность не нарушать дедлайны и в то же время максимально обезопасить себя и окружающих. При этом в целом за период пандемии в нашей компании существенно перестроились процессы: персонал активно пользуется CRM-системой, таск-трекерами и корпоративными чатами, поэтому на качество работы нововведения не повлияли. В логистике большая часть работ выполняется людьми. В нашей компании обеспечивается максимально безопасные условия для сотрудников склада, водителей и курьеров: ежедневно выдаются индивидуальные маски, перчатки и антисептические средства. На складе соблюдается социальная дистанция. Несколько раз в день у сотрудников измеряется температура, а при любых признаках недомогания они отправляются домой. Впрочем, в последнее время многие компании, включая нашу компанию, проверили на практике: для эффективного взаимодействия не обязательны личные встречи. Сегодня сотрудники офиса не привязаны к месту и могут решать задачи в формате звонков и видеоконференций. Онлайн-сервисы, мессенджеры с поддержкой видео и другой подобный софт получил от пандемии рекордное количество новых пользователей». 

Перри Нойманн, генеральный директор международной транспортно-логистической компании Kuehne+Nagel в России:

«У нас уже имеется достаточный опыт организации удаленной работы в целом, поэтому мы смогли оперативно масштабировать существующие решения на большое число сотрудников. Некоторые задачи легко перевести в удаленный режим, хотя здесь, в России, мы все еще сильно зависим от бумажных процессов. Логистика – одна из отраслей, в которой невозможно в ряде аспектов обойтись без бумажных документов из-за требований законодательства. Сейчас в нашей отрасли все еще приходится работать с оригиналами различных документов, с подписями и печатями, а для этого требуется их «физическая» обработка, что предполагает обязательное присутствие оперативных команд в офисах на местах. Дополнительные решения в сфере электронного документооборота, позволяющие использовать сканированные копии подписанных оригиналов, значительно упростили бы такие задачи. Мы надеемся на активное развитие юридически значимого электронного документооборота (ЮЗЭДО)».

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