Умер Шон Коннери

В возрасте 90 лет умер британский актер Шон Коннери, самый популярный исполнитель роли Джеймса Бонда – сообщает ВВС. Коннери снялся в 70 фильмах, был лауреатом премии «Оскар» и трехкратным лауреатом премии «Золотой глобус».
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