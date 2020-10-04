Алиев заявил о захвате города в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, о взятии азербайджанской армией города Джабраил, расположенного на юге Нагорного Карабаха.

«Сегодня азербайджанская армия освободила от оккупации город Джабраил и ряд окрестных сел», – написал Алиев в твиттере.

Ранее пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Ваграм Погосян сообщил, что уничтожен военный аэропорт Азербайджана в городе Гяндже, откуда совершала вылеты авиация, наносившая удары по Нагорному Карабаху. Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила, что удар был нанесен в ответ на продолжающиеся обстрелы города Степанакерта.

В Баку, в свою очередь, сообщили об обстреле мирного населения города Гянджа.

Военные действия в Нагорном Карабахе вспыхнули 27 сентября этого года. Не смотря на призыв России, США и Франции остановить войну и начать переговоры, Азербайджан и Турция настаивают на продолжении венных действий до тех пор, пока «оккупанты» не покинут территорию Нагорного Карабаха.