Армения перенесла удары вглубь территории Азербайджана

Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила, что в ответ на продолжающиеся обстрелы столица непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) города Степанакерта, армия НКР нанесла удары по тылам армии Азербайджана. «Противник продолжает наводить цели посредством запрещенных видов оружия на мирные населенные пункты, в том числе на столицу Степанакерт. Армия обороны Арцаха уже наносит мощные удары по ключевым военным объектам, расположенным глубоко в тылу Азербайджана. Всю ответственность за повышение напряженности в зоне конфликта еще на один градус несет азербайджанская сторона», – написала Шушан Степанян в своем Facebook.

Пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что уничтожен военный аэропорт Азербайджана в городе Гяндже, откуда совершала вылеты авиация, наносившая удары по Нагорному Карабаху.

В Баку, в свою очередь, сообщили об обстреле мирного населения города Гянджа.

Военные действия в Нагорном Карабахе вспыхнули 27 сентября этого года. Не смотря на призыв России, США и Франции остановить войну и начать переговоры, Азербайджан и Турция настаивают на продолжении венных действий до тех пор, пока «оккупанты» не покинут территорию Нагорного Карабаха