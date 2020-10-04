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Экспансия Турции на Кавказ угрожает России

Москва, 04.10.2020

«Анкара впервые заявила о себе как об игроке, без которого невозможно решить конфликт между Арменией и Азербайджаном. Если кто-то интересовался, как неоосманские амбиции Эрдогана достигнут российского Поволжья, Кавказа или Средней Азии, то вот так — через тюркских союзников, кровь и евразийский раскол. Играя с турецким султаном на гигантской геополитической доске в Средиземноморье, Северной Африке и на Ближнем Востоке, можно было бы предположить, что и российский задний двор когда-то окажется в числе козырей», – пишет журнал «Эксперт» в свежем номере.

Подробнее о войне в Нагорном Карабахе читайте в материале «Им не хватало воздуха на горных перевалах». «Нет сомнений, что мы наблюдаем спланированную военную операцию Азербайджана по восстановлению своей территориальной целостности, и в этот раз ссылки на провокации армянской стороны не выглядят убедительно. Баку твердо вознамерился взять реванш за военное поражение 26-летней давности и отвоевать Нагорный Карабах и окружающие его территории, контролируемые армянскими вооруженными силами по итогам прошлой войны. Ереван не готов отдавать ни пяди земли и угрожает признать самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику».

 

 

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