Коронавирус в России: за сутки выявлено более 10 тыс. новых заболевших

За последние сутки в России, по данным оперативного штаба, выявили 10 499 новых больных коронавирусом.

Таким образом, к утру 4 октября в 85 регионах страны общее число заболевших COVID-19 достигло 1 215 001. За время эпидемии выздоровели – 979 143 (+3 284), жертвами коронавируса в РФ стали 21 358 человек (+107).

Лидером по числу заболевших остаётся Москва, где за сутки выявили 3 327 новых инфицированных – это суточный максимум с середины мая. В частности, 19 мая было выявлено 3 545 случаев COVID-19. После этой даты выявляемость была ниже. Сутками ранее сообщалось о 2 884 заболевших в городе. Далее следуют Санкт-Петербург (+392), Подмосковье (+296), Ростовская область (+234) и Нижегородская область (+201).

Напомним, 3 октября в РФ было выявлено 9 859 новых случаев коронавируса.

Заболеваемость COVID-19 стала расти в начале сентября, когда число заболевших превысило отметку в 5 тыс. случаев, к середине сентября инфицированных стало более 6 тыс., 25 сентября была преодолена отметка в 7 тыс. новых случаев, 28 сентября - в 8 тыс., 2 октября – в 9 тыс.

Ранее сообщалось, что власти Москвы расширили список лекарств для больных коронавирусом COVID-19. Об этом в своём блоге написал сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин. По его словам, начиная с октября пациенты будут получать новые противовирусные препараты «Арепливир» и «Коронавир». Также для профилактики возможных осложнений пациентам со среднетяжелым течением болезни будут выписываться антикоагулянты, препятствующие свертыванию крови и образованию тромбов.