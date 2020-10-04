Лондон проживет и без сделки с ЕС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что не хотел бы выхода страны из Евросоюза без соглашения о торговле, но готов и к такому развитию событий.

«Великобритания более чем способна пережить это», – заявил Джонсон в комментарии для ВВС.

Референдум о выходе Великобритании из ЕС состоялся 23 июня 2016 года, а 31 января 2020 года страна покинула Европейский союз.

Торговое соглашение ЕС и Британии продолжает действовать до конца 2020 года, после чего должна начаться торговля по новым правилам.

Переговоры между Лондоном и Брюсселем зашли в тупик после того, как Палата общин приняла закон «О внутреннем рынке Соединенного Королевства» – он содержит утверждение о верховенстве британского торгового законодательства над международным.