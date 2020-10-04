Обнаружено новое опасное последствие COVID-19

Учёные одного из исследовательских центров США обнаружили новое опасное последствие коронавируса COVID-19. Речь идёт об остром воспалительном синдроме у взрослых, который ранее находили у детей и связывали его с коронавирусом, передаёт Lenta.ru.

При этом установлено, что у большинства переболевших может проявляться так называемый синдром MIS-A. Он является тяжёлым осложнением коронавируса у детей и подростков.

Отмечается, что у пациентов с таким синдромом возникали серьёзные проблемы с сердцем и желудочно-кишечным трактом. В частности, многие жалуются сильные боли в животе, аритмию и повышенную температуру.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России, по данным оперативного штаба, выявили 10 499 новых больных коронавирусом. Таким образом, к утру 4 октября в 85 регионах страны общее число заболевших COVID-19 достигло 1 215 001. За время эпидемии выздоровели – 979 143 (+3 284), жертвами коронавируса в РФ стали 21 358 человек (+107). Лидером по числу заболевших остаётся Москва, где за сутки выявили 3 327 новых инфицированных – это суточный максимум с середины мая.

Напомним, заболеваемость COVID-19 в РФ стала расти в начале сентября, когда число заболевших превысило отметку в 5 тыс. случаев, к середине сентября инфицированных стало более 6 тыс., 25 сентября была преодолена отметка в 7 тыс. новых случаев, 28 сентября - в 8 тыс., 2 октября – в 9 тыс., 4 октября - в 10 тыс.