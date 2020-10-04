Пашинян пригрозил европейцам турками под Веной

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью немецкой газете Bild заявил, что если не остановить экспансию Турции на Кавказе, то это станет проблемой для Европы. «Империалистическая политика Турции простирается значительно дальше. Давайте посмотрим на действия Турции в Средиземноморье, Ливии, на Ближнем Востоке и Ираке, а также в Сирии... Если международное сообщество не отреагирует адекватно на этот факт, следует ожидать Турцию рядом с Веной», – заявил Пашинян.

Глава правительства Армении намекает на Венскую битву 1683 года, в ходе которой австрийские, германские и польские войска нанесли поражение войскам Османской империи, чем положили конец попыткам турок захватить Западную Европу.

Кроме того, Никол Пашинян обвинил Турцию в желании «продолжить геноцид армян, который произошел в Турции осенью 1915 года». Так же Пашинян повторил свои заявления о переброске Турцией в Нагорный Карабах боевиков из Сирии и использовании там регулярной турецкой армии.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у него есть доказательства того, что боевики из джихадистских группировок в Сирии пытаются попасть через территорию Турции в Нагорный Карабах.

Российский МИД так же заявлял о переброске боевиков с из Ливии и Сирии в Нагорный Карабах.