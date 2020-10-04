Таблетка от COVID-19

Страх перед новым коронавирусом SARS-CoV-2 заставляет людей с нетерпением ждать «волшебную» таблетку, которая избавит от «чумы» 21 века. Фармакологические компании не против спасти население Земли и заодно поправить свое материальное положение. Появившиеся на российском рынке препараты расхватывают как горячие пирожки, однако спешка для потребителя в данном случае может оказаться опасной.

«Основной риск неконтролируемого приема — возможный тератогенный эффект (возникновение врожденных пороков развития и уродств у потомства). Это, по сути, дженерики, основанные на базовой молекуле препарата фавипиравир от японской компании Fujifilm Holdings, который с 2014 года применяется для лечения обычных видов гриппа. Научное сообщество еще весной разглядело перспективность этой молекулы для лечения коронавируса. Но при этом сами японцы, несмотря на призывы бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ опередить всех, не спешили регистрировать препарат для лечения этого вида вируса из-за того, что препарат недостаточно изучен», – пишет журнал «Эксперт» в свежем номере.

«Пока мы не увидим статей в научных независимых изданиях по клинической практике, мы не рискнем назначать новые лекарства своим пациентам», – говорит главный врач «Евромед-клиник» Александр Абдин.