В Кремле оценили возможность ввода российских миротворцев в Нагорный Карабах

В Кремле оценили возможность ввода российских миротворческих сил в Нагорный Карабах.

Как рассказал в интервью РБК пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российские миротворцы могут войти в на территории непризнанной республик только в том случае, если это будет инициативой обеих сторон конфликта, то есть лишь с согласия Баку и Еревана.

Ранее сообщалось, что в Нагорном Карабахе продолжаются бои между Арменией и Азербайджаном. Столица непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) город Степанакерт снова подвергся обстрелу. По словам пресс-секретаря Минобороны Армении Шушана Степаняна, накануне примерно в 15:50 средства ПВО НКР сбили вертолёт противника на южном направлении, а также «уничтожили крупную группировку готовившейся к атаке бронетехники противника, значительное количество вооружения и личного состава».

При этом обе стороны конфликта заявляют о значительных потерях в живой силе и технике со стороны противника.