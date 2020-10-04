Протестующие в Минске напали на водомет

В столице Белоруссии оппозиция начала собираться на очередную акцию протеста. Власти ограничили работу общественного транспорта в центе Минска, чтобы протестующие не смогли добраться до места проведения акции.

В телеграм-канале белорусского новостного издания TUT.BY размещено видео применения водомета около Дворца спорта против идущих на митинг граждан. В телеграм-канале NEXTA появилось видео на котором протестующие начинают разбирать работающий водомет, после чего машина ретировалась с места событий. Так же приходят сообщения о задержаниях людей, двигающихся в сторону центра города.

В прошлое воскресенье, 27 сентября, белорусские власти так же остановили работу общественного транспорта в центре Минска, задерживали протестующих и перекрыли большую часть улиц в центре столицы. В митинге протеста приняли участие от 100 тыс до 150 тыс человек.

Президентских выборы в Белоруссии состоялись 9 августа этого года. Согласно официальным данным Александр Лукашенко получил на выборах более 80% голосов избирателей. Оппозиция отказывается признавать объявленные результаты голосования и требует отмены их итогов.