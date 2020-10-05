Акции дня: бумаги «Татнефти» растут перед закрытием реестра

Котировки нефтяной компании «Татнефть» пошли вверх перед закрытием реестра акционеров привилегированных акций, которое состоится 8 октября. За дневную сессию в понедельник обыкновенные бумаги подорожали на +3,66% до 469,7 рублей за акцию, «префы» на +4,10% до 452,7 рублей за акцию.

Во вторник, 6 октября – последний день, когда привилегированные акции будут торговаться с дивидендами по итогам первого полугодия 2020 года. Размер дивидендов – 9,94 рублей за акцию.

Индекс Мосбиржи по итогам дневной торговой сессии вырос на +1,04% до 2881,98 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,85% до 1157,86 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 18:59 мск составила 39,76 долларов за баррель (+5,35%). Российская валюта слабела – 78,36 рублей за доллар.