Байден опережает Трампа уже на 14%

Неожиданное и одновременно ожидаемое заражение Дональда Трампа коронавирусной инфекцией может стать мощным ударом, от которого он не оправится как в прямом, так и в переносном смысле этого слова. Результаты последнего общенационального опроса NBC/Wall Street Journal показывают, что Джо Байден вновь значительно оторвался от соперника. Менее чем за месяц до выборов отрыв увеличился до 14%: за кандидата от демократов готовы проголосовать 53% избирателей, а за Дональда Трампа – лишь 39%.

Конечно, президент сдаваться не намерен и продолжит борьбу.

«Важно, чтобы наша кампания активно продолжалась,- поделился планами с Fox News старший советник в избирательном штабе Трампа Стив Кортес.- Движение Maga (Сделаем Америку вновь великой) больше, чем только президент Трамп. Конечно, он – его главное орудие и инструмент, но он не единственный ключевой элемент. Пустоту заполнят другие люди, включая, конечно, вице-президента, членов избирательного штаба и миллионы простых американцев, потому что наше главное орудие, наш лидер сейчас не может активно участвовать в кампании».

Перед дебатами с Камалой Харрис, которые состоятся у Майка Пенса в среду в Солт-Лейк-Сити, вице-президент проведет предвыборные митинги в Аризоне, Неваде и Вашингтоне. Команда Трампа надеется, что Пенс будет выглядеть убедительно и сумеет внести перелом в тревожную тенденцию.

Результаты опроса показывают, что отрыв Байдена начал расти сразу после теледебатов в Кливленде, на которых президент постоянно прерывал как оппонента, так и модератора Криса Уоллеса. Судя по всему выступление президента не понравилось американцам сильнее, чем поведение его оппонента. Темпы роста отрыва увеличились после появления информации о госпитализации президента.

Джо Байден после новостей о заражении конкурента Covid-19 пока ведет себя тихо. Выходные он провел в своем доме в Уилмингтоне. В пятницу, кстати, его представитель сообщил, что демократы прекращают на время нахождения Трампа в госпитале атаки на него.

Тем не менее, команда Байдена, результаты тестирования которого вновь показали отрицательный результат, не планирует снижать активность избирательной кампании на время болезни противника.

«Джо Байден будет участвовать в этих дебатах,- подчеркнула старший советник кандидата от демократов Симона Сандерс, имея в виду вторые теледебаты, которые должны пройти 15 октября в Майами.- Надеемся, что президент Трамп тоже сможет в них участвовать».

Многие политологи считают, что болезнь Дональда Трампа еще больше снизит его шансы остаться в Белом доме на второй срок. Очевидно, понимает это и сам президент, который показался на считанные минуты перед своими сторонниками, находясь в военном госпитале. Об этом также свидетельствуют сообщения, что уже в понедельник он может, явно не долечившись, вернуться в Белый дом, потому что это будет означать, что он не сдается и продолжает борьбу.

Сообщения о состоянии здоровья Трампа поступают противоречивые, но очевидно, что болезнь, по крайней мере, в первые дни протекает достаточно тяжело.

В Америке стараются не торопить события и реже обсуждать, что произойдет, если Дональд Трамп по каким-то причинам не сможет участвовать в выборах 3 ноября. Но Олимпийский принцип, гласящий, что главное – участие, в данном случае не действует. Если президент не сумеет в оставшиеся до 3 ноября три недели восстановить не только здоровье, но и хотя бы сократить отставание, выборы превратятся в формальность и Байден без особых проблем победит. Для того, чтобы сохранить шансы на благоприятный результат, Трампу и его команде необходимо срочно внести коррективы в избирательную кампанию. Время для этого еще есть, но оно тает с катастрофической скоростью.