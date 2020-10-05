Более 70% опрошенных клиентов МКБ рекомендуют банк знакомым

Клиенты МКБ продемонстрировали один из самых высоких показателей лояльности на банковском рынке – 74% респондентов порекомендуют МКБ своим знакомым. Таковы итоги исследования «Предпочтения розничных клиентов в банковской сфере России», проведенного агентством Deloitte.

«В современном мире потребительская грамотность пользователей банковских услуг расчет за счет повышения осведомленности клиентов о банках. Все это помогает клиентам выбирать банк, основываясь на своих текущих потребностях», - отмечается в отчете агентства.

В исследовании Deloitte участвовали жители 200 городов. Эксперты также проанализировали открытые данные финансовой отчетности (МСФО) тридцати крупнейших кредитных организаций России. Агентство составило профили банковских клиентов и просчитало анализ поведения потребителей.