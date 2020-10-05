Большинство россиян не хотят делать прививку от коронавируса

73% россиян не готовы сделать себе прививку от коронавирусной инфекции, передает РИА «Новости», ссылаясь на данные онлайн-опроса, проведенного с 16 по 23 сентября. В опросе приняли участие 20 тысяч человек. При этом 93% респондентов, то есть абсолютное большинство, считает, что вакцинироваться от коронавируса должны только те, кто этого действительно хочет.

Только 7% опрошенных выступили за принудительную вакцинацию против коронавирусной инфекции нового типа. 24% опрошенных готовы сделать себе прививку отечественной вакциной, 13% готовы вакцинироваться только препаратом зарубежного производства, остальные 63% опрошенных подчеркнули, что для них важнее эффективность препарата, а не страна-производитель. 4% респондентов сообщили, что переболели коронавирусом и прививка им не нужна.

В ходе опроса выяснилось, 11% респондентов не верят в существование коронавирусной инфекции. 52% ожидают вторую волну эпидемии в России, 37% россиян считают, что эпидемия не повторится.

Напомним, Россия запатентовала 11 августа первую мире вакцину от COVID-19 под названием «Спутник V», которую разработали специалисты российского НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.