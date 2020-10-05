Ереван озвучил число погибших мирных жителей в Карабахе

По заявлению министерства иностранных дел Армении, результатом ударов по населенным пунктам азербайджанских ВС стала гибель 19 мирных жителей, также 80 человек получили ранения, повреждено 2700 единиц имущества и инфраструктуры. Новость ведомство сообщает в своем telegram-канале.

«По состоянию на 4 октября, в общей сложности были убиты 19 мирных жителей, в том числе – 1 девочка, 7 женщин и 11 мужчин», - говорится в сообщении. Также ведомство сообщает, что из 80 раненных - 60 (48 мужчин и 12) женщин человек тяжело ранены.

Ереван сообщает, что, начиная с 27 сентября, вооруженные силы Азербайджана нанесли удар по 60 населенным пунктам в Карабахе.

Со своей стороны МИД Азербайджана сообщает, что по данным на 4 октября из-за обстрелов армянских ВС погибли 24 мирных азербайджанца, еще 111 мирных жителей получили ранения.

Напомним, вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном в районе Нагорного Карабаха обострился 27 сентября из-за наступления азербайджанских ВС. Конфликт стал первым с момента подписания соглашения о прекращении огня в 1994 года. Военное выступление, по версии Баку, стало ответной реакцией на обстрелы армянских ВС.

Справка

Начиная с 1991 года Армения поддерживает армянское население Нагорного Карабаха, который объявил о своей независимости от Азербайджана сразу после распада СССР. На стороне Баку выступает Анкара, которая считает решение признать независимость НКР, «армянской оккупацией».