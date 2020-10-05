Трамп получил шанс

В одной из самых необычных в истории США избирательных компаний – новый поворот, нельзя сказать, чтоб совсем неожиданный, но, очевидно, никем не планируемый. За месяц до голосования из гонки временно, а может, и нет, выбыл один из двух кандидатов в президенты: Дональд Трамп. Он болен, у него коронавирус, его активность - если, конечно, исключить худший вариант - будет ограничена недели на две. Озадачены и республиканцы, и демократы. И те, и другие строили свою предвыборную стратегию в расчете на Трампа – его слова, действия и решения.

Надо отдать должное американскому президенту: он проявил бойцовский характер. После новости о своей болезни Трамп продемонстрировал, что государство и избирательная кампания ему важнее здоровья, и сходу отверг вариант временной передачи власти вице-президенту Майку Пенсу. Видимо, сразу же, как только это стало возможно, Трамп записал видеообращение, можно сказать, с больничной кровати - прямо из госпиталя имени Уолтера Рида. Общий смысл послания главы государства такой: со мной все в порядке, враги - не радуйтесь, друзья - не паникуйте, я скоро поправлюсь и вообще, как бы ни был страшен коронавирус, я рвусь в бой, а не на карантин.

Представитель команды врачей президента, Брайан Гарибальди, заявил, что их пациент, возможно, будет выписан уже 5 октября. Правда, даже если это произойдет, не факт, что Трамп сможет неукоснительно выполнять план своей предвыборной кампании в полном объеме.

А выполнить его очень желательно. Это Джо Байден может месяцами сидеть дома, лично появиться на публике только в октябре, чтобы на дебатах на глазах всей Америки выйти из себя и обозвать президента «щенком Путина». Кандидат от демократов, в глазах его избирателей, даже не человек. Он – функция, его простят, его поддержат, за него проголосуют просто потому, что он – альтернатива Трампу.

Вот самому Трампу, если он действительно хочет сократить разрыв, а не уповает только на суды после выборов, одними предвыборными роликами не обойтись. Надо попотеть, поколесить по колеблющимся штатам, чтобы убедить проголосовать за него тех, кто еще не определился со своим выбором.

Поэтому в Республиканской партии, даже несмотря на оптимистические новости из госпиталя имени Уолтера Рида, все же прикидывают вариант, при котором вести избирательную кампанию будет дублер Трампа, Майк Пенс.

Нельзя сказать, что нынешний вице-президент – лучшая кандидатура на эту роль. Пенс заметно уступает Трампу по харизме и, что сейчас может оказаться критически важно, менее импульсивен и резок в оценках. Например, он в телеэфире отказался произносить слоган протестов Black lives matter, объясняя, что жизнь всех, а не только черных, имеет значение. Но делать, так сказать, следующий шаг, заклеймив всех протестующих как погромщиков и коммунистов, не стал. Части избирателей, не готовых поддержать Трампа из-за его излишнего радикализма, Пенс, конечно, понравится. Однако «ядерный электорат» действующего президента так можно и потерять.

«Боевое крещение» Пенса состоится 7 октября. В этот день будут его дебаты с кандидатом в вице-президенты Камалой Харрис, которая, в случае победы 77-летнего Байдена имеет шансы стать главой государства.

А потом предстоит новое испытание: 12 октября сенат должен проголосовать за выдвинутую Трампом кандидатуру судьи Верховного суда Эми Кони Барретт. Ее назначение – это Рубикон, перейдя который, Республиканская партия втягивается в противостояние с демократами, предстоящее после выборов и способное привести к затяжному политическому кризису. Поэтому часть сенаторов-республиканцев колеблется и их придется уговаривать – не Трампу, так Пенсу.

Одним словом, болезнь президента – это очевидный риск. Менее очевидно, что она, в при благоприятном течении – еще и предвыборный плюс, а, возможно, и вовсе шанс на переизбрание, который Трампу очень нежелательно упустить.

Присоединившись к огромной массе американцев, заболевших коронавирусом, он получает то, что ему так не хватало как кандидату в президенты – сочувствие и понимание. Даже леваки к нему будут относиться с чуть меньшей ненавистью. Было «воплощение зла» - стал немолодой человек, борющийся со смертельно опасным недугом. А победа над болезнью даст Трампу еще и право говорить о ней по-новому. Раз он победил коронавирус сам – значит, почему бы ему не победить пандемию в масштабе всей Америки? Трамп подтвердит свою репутацию везунчика, способного преодолевать непреодолимое. Таких американцы любят.

Наконец, болезнь президента – это еще и удар по демократам. Как показало время, другой объединяющей идеи, кроме свергнуть Трампа, у них сейчас попросту нет. Убери из их предвыборной кампании этот стержень – и в ней останутся только Джо Байден, вызывающий у тех, кто его поддерживает сейчас, мягко выражаясь, противоречивые чувства, да непримиримые внутрипартийные идеологические противоречия.

Чем дольше Трамп находится в больнице – тем больше вероятность, что у оппонентов президента возникнет иллюзия, будто победа на ноябрьских выборах у них в кармане. Тогда Демократическая партия досрочно потеряет свое хрупкое единство и ее левое и правоцентристское крылья начнут выяснять между собой отношения. А этого Трампу и надо. Больше бессмысленных свар в стане демократов – больше избирателей останутся дома в день голосования или вообще, назло, проголосуют за республиканского кандидата.