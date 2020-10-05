Физлица открыли на Мосбирже рекордное число брокерских счетов

Физические лица открыли за сентябрь на Московской бирже более 610 000 брокерских счетов, что является рекордным показателем. В общей сложности на Мосбирже по итогам сентября было зарегистрировано 6,8 млн человек с открытыми брокерскими счетами.

Среднедневной объем операций на рынке акций Московской биржи составил в первый месяц осени 91 млрд руб. ($1,2 млрд). На торгах акциями 40,8% составляет доля частных инвесторов, для сравнения за аналогичный период прошлого года их было 34% от общего числа. Доля физлиц в общем объеме торгов облигациями в режиме основных торгов составляет 14%, в 2019 данный показатель был равен 10%, на валютном спот-рынке розничных инвесторов 12,5% от общего числа, на срочном рынке – 43%. Сообщается, что за сентябрь с биржевыми фондами (БПИФ и ETF) частные инвесторы заключили более 6,5 млн сделок на общую сумму свыше 27,7 млрд руб.

Ранее Центробанк уже сообщал о росте интереса физлиц к операциям на фондовом рынке. Только за второй квартал текущего года частными инвесторами было куплено акций на Мосбирже на 127 млрд руб., что в полтора раза больше, чем в первом квартале, сообщает регулятор.