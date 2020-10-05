Фондовый рынок «прогнулся» под частника

В последние годы на российском рынке акций сформировался серьезный фактор, влияющий на ценообразование — это отечественные частные инвесторы, заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов в ходе конференции на Дне открытых дверей ЦБ РФ. По его данным, доля граждан на рынке акций сейчас очень сильно растёт: если раньше это было меньше 1%, то сейчас — около 4%.

Приток физических лиц на фондовый рынок подстегнуло, по словам зампреда ЦБ, создание индивидуальных нвестиционных счетов (ИИС) — через них инвестирует примерно половина из примерно 6 млн граждан, вкладывающих свои деньги в акции.

«Только на ИИС мы видим уже более 200 млрд рублей. Это достаточно большие суммы, имея в виду, что граждане также инвестируют и без ИИС», — отметил Швецов. По его мнению, этот тренд продолжится, но «очень важно, чтобы граждане осознано действовали на фондовом рынке. А фондовый рынок должен удовлетворять их потребности в приумножении своего капитала на основе правильного принятия риска».

Частники получили возможность инвестировать средства через ИИС с 1 января 2015 года, но фактически управляет таким счетом не сам вкладчик, а уполномоченный им брокер либо доверительный управляющий. Сумма на индивидуальном инвестиционном счете ограничена — это 1 миллион рублей, и такой счет можно открыть только один. Но, как рассказал Швецов, сейчас ЦБ РФ вместе с правительством дорабатывают текст закона. В него уже в течение следующего года могут быть внесены серьезные изменения: на счет разрешат вносить до 3-х миллионов рублей, открывать параллельно несколько ИИС. Кроме того, вкладчик получит право частично забирать часть средств, не закрывая счет.

Но вот что ЦБ категорически делать не будет, так это стимулировать инвестиции с ИИС в иностранную валюту и капиталовложения в зарубежные инструменты — это противоречит политике регулятора и Минфина по девалютизации экономики, заявил Сергей Шевцов. Налоговые льготы, которые предоставляют ИИС — специальные, нацелены на инвесторов, вкладывающих деньги в российские акции и облигации.

Сейчас на рынок приходят все категории инвесторов, констатирует управляющий партнер EXANTE Алексей Кириенко. Если несколько лет назад это были люди с высоким достатком (HNWI), то сейчас это широкая аудитория людей, у которых есть накопления. Такая ситуация вызвана тем, говорит эксперт, что депозиты в банках — самый популярный инструмент для приумножения капитала — больше не дают привычной доходности, и инвесторы находятся в поисках альтернатив. На фондовый рынок россияне приходят за доходностью выше ожидаемой и фактической инфляции.

Помимо снижения ставок по банковским вкладам, говорит главный аналитик Марк Гойхман, свою роль играет и грядущее налогообложение крупных сумм вкладов. С другой стороны, государство стимулирует вложения на фондовом рынке за счёт налоговых льгот, в частности, по ИИС, облигациям. Важным оказалось и то, что с августа на Мосбирже стали торговаться и иностранные акции.

В результате отмечает Марк Гойхман, по данным Мосбиржи, число физлиц, имеющих брокерские счета, в августе достигло 6,2 млн чел. За август оно увеличилось сразу на 0,5 млн человек, на 8,1%. Это стало рекордным месячным приростом за всю историю биржи. Причём в этом месяце количество людей, совершавших сделки, составило 950 тыс. человек, то есть почти в три раза больше, чем в среднем в месяц в первом полугодии 2020 года — 336,2 тыс. человек.

Для такой динамики есть немало причин, отмечает эксперт. В целом это естественный процесс развития общества с рыночной экономикой, который проходят большинство стран. И в этом есть перспективы немалые. Пока ещё по вовлечению граждан, числу брокерских счетов на единицу населения мы в десятки раз отстаём от стран с развитыми устоявшимися десятилетиями финансовыми рынками. И процесс прироста частных вложений в акции в России будет продолжаться.

При этом и сами отечественные банки, имея собственные брокерские подразделения и управляющие компании подстегивают процесс, предлагая своим клиентам открыть именно в них ИИС, а не обычные депозиты. И зачастую играют на «самолюбии» вкладчиков — приманивают тем, что в этом случае их статус повысится до VIP-клиентов.

Стоит отметить, указывают в EXANTE, что российский инвестор в среднем более склонен к риску и часто выбирает известные локальные бумаги для своего портфеля. Для него намного более значимой, чем для зарубежного инвестора является тема дивидендов. Также высок интерес инвесторов к облигациям, как альтернативе валютных вкладов с неплохой доходностью. Правда, в условиях пандемии компании меняют свои дивидендные стратегии, что добавляет неопределенности на рынках, а еврооблигации всё также уязвимы перед политическими рисками, как и ранее, отмечает Алексей Кириенко.

И все же, развитие частных инвестиций в фондовый рынок позитивно и для населения, и для страны в целом, уверен Марк Гойхман. Это источник поступления внебюджетных и внебанковских ресурсов для эмитентов, то есть собственных средств. Повышается капитализация и диверсификация российского фондового и в целом финансового рынка, развитие биржевых и внебиржевых торговых операций. Это, в свою очередь, делает его более привлекательным для инвесторов, более надёжным и развитым. Для самих людей такие вложения могут выступать дополнительным альтернативным доходом вне зависимости от работодателя, средством накопления и пр.