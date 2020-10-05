Глава Дагестана Васильев ушёл в отставку

Глава Дагестана Владимир Васильев покинул свой. Как передаёт пресс-службы Кремля, Путин принял его отставку, назначив Васильева своим советником.

Уже известно, что временно исполнять обязанности главы Дагестана будет сенатор от Ставропольского края Сергей Меликов.

«В связи с заявлением Главы Республики Дагестан Васильева В.А. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 и подпунктом «а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» постановляю: 1. Принять отставку Главы Республики Дагестан Васильева В.А. по собственному желанию. 2. Назначить Меликова Сергея Алимовича временно исполняющим обязанности Главы Республики Дагестан до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Дагестан. 3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», - говорится документе, подписанном президентом РФ.

Наша справка

Владимир Васильев родился 11 августа 1949 году в Московской области.

Российский государственный и политический деятель. Глава Республики Дагестан с 9 сентября 2018 по 5 октября 2020 года. Советник президента России с 5 октября 2020 года.

Член Высшего Совета партии «Единая Россия». Депутат Госдумы (2003—2017), заместитель председателя Госдумы (204-2011), руководитель фракции партии «Единая Россия» (2012-2017). Генерал-полковник милиции в отставке, кандидат юридических наук, заслуженный юрист РФ.