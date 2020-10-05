Глава Центра Гамалеи заявил, что COVID-19 остановит вакцинация населения

Как заявил глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург, пока не состоится массовая вакцинация населения, рост и спад числа заболевших коронавирусом нового типа будут чередоваться, пишет РИА «Новости». Он сообщил, что в настоящее время идет «обыкновенный эпидпроцесс массового заболевания, которое передается воздушно-капельным путем».

«Пока все мы с вами не будем провакцинированы и хорошо защищены, все время будут подъемы и спады», - заявил Гинцбцрг. Он уточнил, что колебания числа заболевших будут зависеть от сезона, количества населения, потоков транспорта и других факторов.

Глава Центра еще раз заявил, что выровнять ситуацию поможет «вакциноуправляемость инфекции».

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявлено 10 888 новых случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах. Суточный рост новых случаев ковида стал наблюдаться с начала сентября. В общей сложности в России за все время эпидемии выявлено 1 млн 225 тыс. 889 случаев инфицирования коронавирусом нового типа.