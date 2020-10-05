Курс доллара: спекулянты вынесли приговор рублю

Рубль завершил рабочую неделю, продолжая заметно дешеветь к основным резервным мировым валютам, реагирую на заметное падении аппетита глобальных инвесторов к риску. По данным на 19:00 мск пятницы курс доллара составлял 78,38 руб., прибавив за сутки сразу 1,01 руб. Единая валюта ЕС к этому времени торговалась на Мосбирже по 91,75 руб, подорожав на 89 коп.

Таким образом, рубль 2 октября значительно просел в обеих парах в условиях активного бегства игроков из риска после того, как появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп, а также его супруга заразились коронавирусом COVID-19. Об этом сам глава государства написал в своём микроблоге в Twitter.

В свои 74 года и с лишним весом он относится к группе риска, хотя на здоровье до этого никогда не жаловался. По крайней мере, как пишет Politico, это, пожалуй, самый серьезный его недуг за несколько последних десятилетий.

К вечеру пятницы стало известно, что состояние здоровья Трампа ухудшилось – у него появился кашель и поднялась температура. В такой ситуации, наверняка некоторые функции президента за пределами Белого дома придётся какое-то время выполнять вице-президенту Майку Пенсу.

Как подчеркнул Ярослав Кабаков из ИК «ФИНАМ», именно Трамп в конце недели обрушил рубль. При этом эксперт напомнил, что российский регулятор принял все усилия для остановки обвала рубля, который наблюдался всю неделю.

«ЦБ предписал крупнейшим корпорациям сократить свою валютную позицию, а также увеличил объемы продажи валюты. К чему это привело? К тому, что национальная валюта в паре с долларом сумела укрепиться до 77,00. Но болезнь Трампа вновь подорвала позиции рубля. Да ещё и цена на «чёрное золото» марки Brent ушла ниже 40 долл. за баррель. Всё это очень плохие новости не только для курсовой динамики, но и для российской экономики в целом», – подчеркнул Кабаков.

Владимир Зотов из УБРиР уверен, что у ЦБ сейчас есть все инструменты для спасения рубля. При этом он отметил, что доллар, который последние дни дорожал относительно всех валют мира, в четверг укрепляться перестал.

«Но рубль продолжал ослабляться. Это происходило из-за того, что глобальные игроки избавлялись от рисковых активов. Фоном для этого послужила возрастающая напряженность в мире: конфликт между Баку и Ереваном, предстоящие выборы в США и, конечно же, новости о заражении Трампа COVID-19», – объяснил он.

Но несмотря на это, эксперт считает, что верхний уровень по валюте был достигнут в конце сентября.

«А так как у российского регулятора в настоящее время есть все инструменты по спасению рубля, то напряжение на валютном рынке будет снижено. Поэтому мы прогнозируем, что на следующей неделе рубль в паре с долларом будет торговаться в диапазоне 77,50-79,00 руб. а в паре с евро – в пределах 91,00-92,00 руб. Другими словами, мощного обвала нацвалюты в ближайшей перспективе мы пока не ждём», – резюмировал Зотов.

Аналитики profinance.ru также заявили, что против курса рубля сыграла новость о болезни нынешнего главы Бело дома. По их мнению, рынок уже начал закладывать в цены российских активов более высокую вероятность поражения на президентских выборах в США заразившегося COVID-19 Трампа.

«Вполне понятно, что болеющему президенту будет сложно вести активную избирательную кампанию, и это повышает шансы Джо Байдена на победу. Глобальные игроки, что также объяснимо, опасаются, что с его приходом к власти резко вырастет вероятность введения против нашей страны новых и очень жёстких санкций. Ещё один мощнейший удар по нацвалюте нанесла новая волна падения мировых цен на «чёрное золото», которое дешевеет в условиях угрозы введения ограничительных мер из-за второй волны коронавируса, что чревато падением спроса на сырьё, а также на фоне роста поставок нефти из Ливии и Ирана», – пояснили они.

В свою очередь в Сбербанке, комментируя новость о болезни Трампа, назвали уровни возможного падения рубля. Аналитики Sber CIB Investment Research, аналитического подразделения Sber CIB признали, что сохраняющиеся риски на мировом рынке могут снизить цену на нефть сорта Brent до 36,60-37,00 долл. за бочку.

«Новости о том, что американский лидер заразился коронавирусом и уходит на карантин, потрясли многие рынки. В этих условиях пара доллар-рубль может и дальше уходить за отметку в 78,00», – предположили аналитики Сбербанка.

Между тем спекулянты в США увеличили ставку на падение рубля. Так, ставки на снижение курса российской валюты на Чикагской товарной бирже (CME) за неделю заметно увеличились, достигнув максимума с III квартала 2017 года.

Согласно данным комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), сальдированная короткая позиция во фьючерсах на рубль подскочила сразу на 45,5% (1 541) до - 4 925 контрактов, Статистика отражает положение дел по состоянию на 29 сентября. Таким образом, рубль стал самой слабой валютой ЕМ.

При этом сальдированная длинная позиция игроков, торгующих с кредитным плечом (leveraged funds), выросла на 51% (2 267) – до 6 743 контрактов, что стало максимальным процентным приростом за неделю показателя с начала марта.