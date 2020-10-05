Матвиенко высказалась за увеличение социальных выплат бедным семьям с детьми

Глава верхней палаты российского парламента предложила предусмотреть в федеральном бюджете на 2021 год повышение социальных выплат бедным семьям с детьми.

При этом спикер Совфеда в ходе слушаний, посвящённых проекту бюджета РФ на следующий год напомнила, что во время встречи с сенатом глава государства Владимир Путин Президент поручил взять на контроль ряд чувствительных социальных вопросов и предусмотреть их бюджетное финансирование.

«Особый акцент необходимо сделать на мерах по поддержке семей с детьми», – цитирует председателя Совета Федерации РИА Новости.

Напомним, в РФ каждая малоимущая семья, получившая такой статус, может рассчитывать на поддержку. Выплаты производятся из местного бюджета, чаще всего такая помощь предусмотрена для семей с детьми.

В частности, государство предусмотрело следующие социальные пособия малоимущим семьям в 2020 году: детские пособия, предоставление социальной ипотеки на льготных условиях, субсидии на оплату коммунальных счетов, налоговые вычеты по месту работы, бесплатный проезд в общественном транспорте, бесплатное питание в школьных столовых, получение корзины продуктов для новорожденного на детской кухне.