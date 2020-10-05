Минфин увеличит в октябре продажу валюты в 2,3 раза

Российский Минфин в период с 7 октября по 6 ноября в 2,3 раза увеличит продажу валюты.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на официальную информацию финансового ведомства страны, на эти цели в период с 7 октября по 6 ноября будет направлено 126,9 млрд руб. При этом ежедневный объём продажи иностранной валюты составит в эквиваленте 5,8 млрд руб.

Напомним, в период с 7 сентября по 6 октября, объём продаж валюты составлял 54 млрд руб. Объём дополнительных нефтегазовых доходов российского бюджета в октябре 2020 года ожидается в размере 76,6 млрд руб.