МКБ организовал размещения облигаций Сбербанка на 40 млрд руб

Московский кредитный банк (МКБ) выступил организатором выпуска облигаций Сбербанка в объеме 40 млрд рублей.

Дата начала размещения 2 октября 2020 года. Ставка купона установлена в размере 5,7% годовых. Срок обращения выпуска – 3 года и 1 месяц.

Помимо МКБ организаторами выпуска данных облигаций выступили: БК Регион, Sberbank CIB, Совкомбанк. Агент по размещению - Sberbank CIB. Размещение пройдет на Московской бирже.

По итогам 8 месяцев 2020 года МКБ вошел в ТОП-5 организаторов размещений российских облигаций по версии Cbonds. За это время банком было проведено более 50 размещений облигаций крупнейших государственных и частных компаний общей номинальной стоимостью свыше 550 млрд рублей.