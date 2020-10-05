Оптимизм Трампа позволил ценам на нефть подняться на два доллара за баррель

Цены на нефть выросли более чем на 2 доллара за баррель, сообщает Reuters, после того, как лечащий врач Дональда Трампа предположил, что он может быть выписан из госпиталя уже в понедельник. Новость, что дела президента США могут идти на поправку, ослабили неопределенность на мировых рынках и подняли цену барреля нефти марки Brent к 9 часам утра в понедельник, 5 октября, на 83 цента или 2,1% до 40,1 доллара, а барреля нефти марки WTI – на 89 центов или 2,4% до 37,94 доллара.

Благоприятно на цене нефти сказалась и забастовка нефтяников в Норвегии, из-за которой прекратилась добыча на четырех нефтегазовых месторождениях компании Equinor. Забастовка может снизить добычу нефти северным королевством, по данным Нефтегазовой ассоциации Норвегии (NOG), на треть миллиона баррелей в день или 8%.

Напомним, что новости о коронавирусной инфекции Дональда Трампа, усилившие опасения о второй волне пандемии и замедлении темпов восстановления мировой экономики, спровоцировали в пятницу падение цен на нефть более чем на 4%. Сегодняшний отскок цен на «черное золото» объясняется ослаблением страхов по поводу здоровья президента США.

«Думаю, что хотя в выходные было много противоречивых новостей об его (Трампа) здоровье, можно говорить, что, в целом, оно улучшается,- объяснил старший менеджер Phillip Futures Автар Санду.- Он может скоро вернуться к работе».

Сообщения об улучшении здоровья президента США оказались сильнее даже признаков повышения предложения нефти на рынках. Ливия на прошлой неделе увеличила добычу нефти втрое и довела ее до 270 тыс. бар/с после того, как силы фельдмаршала Хафтара ослабили блокаду нефтяной инфраструктуры страны.

«Очень хрупкий дефицит предложения, имеющийся сейчас на рынках, вероятно исчезнет, если Ливия увеличит добычу еще на полмиллиона баррелей в день»,- считает экономист OCBC Хоуи Ли.

Повышение цен на нефть заставило некоторых американских нефтяников возобновить ее добычу. По данным Baker Hughes, количество буровых установок в США растет уже три недели подряд. Такой продолжительный непрерывный рост количества буровых установок наблюдается впервые за два года с октября 2018 г.

Однако рост предложения происходит на фоне снижения импорта нефти Китаем, главным импортером «черного золота» планеты. В четвертом квартале эта тенденция может снизить цену барреля нефти марки Brent до 41 доллара, говорится в аналитической записке JP Morgan. Не исключено, что участникам соглашения ОПЕК+ придется на ноябрьской встрече вновь обсуждать возможность сокращения добычи нефти.