Пашинян в четвертый раз позвонил Путину после начала войны в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в четвертый раз с начала вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе позвонил президенту России Владимиру Путину.

«Продолжено обсуждение обострившегося вооружённого противостояния в зоне нагорнокарабахского конфликта, которое приобрело масштабный характер и ведёт к серьёзным потерям с обеих сторон, в том числе жертвам среди мирного населения. Владимир Путин вновь подчеркнул срочную необходимость прекращения боевых действий», – сообщает сайт российского президента.

С 27 сентября в Нагорном Карабахе идут военные столкновения между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами. В боях задействована авиация, бронетехника и артиллерия. По утверждению Еревана, на стороне Азербайджана воюет турецкая армия и иностранные наемники.