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Прогноз погоды на ноябрь-2020: синоптики удивили россиян

Москва, 05.10.2020
  • Прогноз погоды на ноябрь-2020: синоптики удивили россиян

Алексей Павлишак/ТАСС

Как начала погода преподносить сюрпризы ещё в самом начале 2020 года, так и продолжает это делать до сих пор. Мы не будем подробно вспоминать странную весну и нестабильное лето, которые успели выдать жару и ливни. Сентябрь, всегда бывший тёплым, по крайней мере в начале, начал осень с прохладной климатической обстановки, зато ближе к концу развернулся продолжительным бабьим летом.

С этой погодой мы плавно вошли и в октябрь – даже сейчас на большей части России жителей светит солнце, сухо и довольно-таки тепло. Но, октябрь закончится очень быстро, а что же там дальше? А дальше синоптики удивили россиян прогнозом погоды на ноябрь. По их данным, климатические сюрпризы в последнем месяце календарной осени не прекратятся.

Погода в ноябре в Москве и СПб. Долгосрочный прогноз синоптиков

По долгосрочному прогнозу синоптиков, уже с третьей декады октября комфортная погода стремительно начнёт покидать Москву. При этом начало ноября выдастся резко холодным. В период с 1 по 7 число градусники по ночам могут упасть до отметки в минус 5, а местами по области и до минус 10.

Не обойдут стороной столичный регион и осадки: дожди и снег будут чередоваться в Москве, засыпая и заливая её почти ежесуточно. Днём в середине последнего месяца этой осени воздух станет прогреваться до плюс 1-3. По ночам прогнозируется до 5 градусов мороза.

И как предупредили метеорологи, ждать хотя бы небольшого потепления, как это произошло в октябре, не стоит. Удивительно и то, что переход из осени в зиму получится стремительным. Сюрпризы возможны в виде резких падений температурного фона и появления внезапных метелей или сильных ливней.

Удивили синоптики прогнозом погоды на ноябрь и жителей Санкт-Петербурга, где небольшое потепление в начале последнего месяца календарной осени, которое будет выражаться в показателях температуры плюс 5-7, сменится на чувствительное похолодание. Также возможны обильные осадки, сильный ветер, а температура упадёт до небольших минусовых значений, по ночам же будет минус 10, что может привести к гололёду.

В целом ноябрь 2020 в СПб будет слегка непредсказуемым, холодным и ветреным со сменами пасмурной погоды на холодные дни с солнцем и насквозь прозрачным воздухом.

Прогноз погоды на ноябрь в Поволжье

А вот Поволжье удивит всех в конце осени относительной стабильностью и не очень холодной климатической ситуацией. Так, в Татарстане, начиная с третьей декады ноября днём будет около плюс 1-3, по ночам – небольшие заморозки до минус 2.

Ближе к 25-26 ноября ещё немного похолодает: днём воздух остынет до минус 5-6, после полуночи столбики термометров могут упасть до минус 10-12. Кроме того, в некоторых районах республики выпадут осадки.

В Саратовской области, по прогнозу синоптиков, будет заметно теплее чем у соседей. Основные холода (минус 3-5) придут сюда только в конце ноября – начале декабря. Но при этом метеорологи обещают сильный ветер и осадки в виде снега, которые уже станут навевать мысли о настоящей зиме.

Теплее всего в последнем месяце осени будет в Нижнем Поволжье: до конца второй декады ноября – плюс 2-3 днём и до минус 1-2 по ночам. Снег, правда, начнёт выпадать здесь рано. А уже с середины третьей декады ноября холодный фронт накроет всю территорию Поволжья.

Погода в ноябре в Крыму. Предварительный прогноз синоптиков

Больше всех удивили синоптики своим прогнозом жителей Крыма. На полуострове уже конец октября и начало ноября принесёт шторм, сильный ветер и дожди. В среднем температура не превысит плюс 8-10 днём, а по ночам будет и вовсе всего плюс 1-2. Ближе к середине ноября в тёмное время суток столбики термометров могут упасть до нуля градусов, а возможно и чуть ниже.

Чуть комфортнее и теплее чем в целом по всему Крыму, будет в ноябре в Ялте. Почти до начала декабря здесь ожидается плюс 9-11 в дневные часы и плюс 4-5 – по ночам. Но всё тот же сильный шторм и порывистый ветер лишат местных жителей и туристов возможности погулять по набережной не говоря уже о купании в море, которое в конце осени станет экстремально холодным.

Ближе к концу месяца воздух остынет на полуострове до плюс 5, по ночам – до нуля или максимум плюс 1-2, а шторм на море будет продолжаться. Так что в этом году ноябрь в Крыму мало подойдёт для отдыха и приятного времяпрепровождения.

Прогноз погоды на ноябрь в Сибири и на Урале

Удивили синоптики прогнозом на ноябрь жителей Сибири. Обычно в этом месяце в регионе уже наступает климатическая зима. Однако в 2020 году сибиряков ждёт приятный сюрприз: днём будет не ниже минус 5-6, а по ночам примерно также – что в принципе крайне нехарактерно для этих мест.

Снег, по прогнозу метеорологов, начнёт регулярно выпадать в Сибири ближе к началу декабря, не раньше. Тогда же градусники покажут более-менее зимнюю температуру. Например, в Новосибирске по ночам будет минус 15, а в Красноярске такой температурный фон ожидается днём.

На Урале – свои климатические сюрпризы. Средняя дневная температура здесь составит минус 5, по ночам будет чуть холоднее на пару градусов. Снега, что совсем неожиданно, ожидается очень мало.

Самые сильные морозы ударят на Урале в конце месяца. Показатели в минус 6-8 прогнозируются в Челябинске, минус 8-10 – в Екатеринбурге, минус 9-11 – в Тюмени.

Так ли будет удивительна погода в ноябре или нет, как сейчас утверждают синоптики, нам пока неизвестно. Остается только подождать еще пару-тройку недель, чтобы убедиться самим: оказались они правы или нет.

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