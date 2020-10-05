Россия, США и Франция вновь призвали к прекращению огня в Нагорном Карабахе

Министры иностранных дел России, США и Франции — сопредседателей Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, выступили с совместным заявлением. В заявлении говорится, что страны самым решительным образом осуждают беспрецедентную и опасную эскалацию насилия в зоне нагорно-карабахского конфликта и за ее пределами.

«Министры вновь призывают стороны конфликта к немедленному и безоговорочному установлению режима прекращения огня», – говорится в документе.

Ранее Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выступили с совместным заявлением по ситуации в Нагорном Карабахе, призвав Баку и Ереван немедленно прекратить бои.

Президент Турции Реджеп Эрдоган в ответ на предложения России, США и Франции потребовал «ухода оккупантов» из региона, то есть Армении. Аналогичный ответ прозвучал и от президента Азербайджана Ильхама Алиева, который потребовал вывода армянских вооруженных сил из Нагорного Карабаха.