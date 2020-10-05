Курс доллара: аварийные меры Минфина не помогли рублю

Нацвалюта, открывшая торги понедельника укреплением, на позитивных новостях, быстро перешла к отступлению против основных мировых валют. В частности курс доллара с 77,99 рубля поднялся к отметке 78,22 рубля за доллар. Аналогично российская валюта двигалась против евро, отступив с 91,49 рубля при открытии торгов, до 92,34 рубля за евро к 17:20 мск.

Напомним, что с 7 октября и по 6 ноября Минфином будет направлено более чем в 2 раза больше средств на валютные интервенции, чем месяцем ранее. Совокупно планируется направить на интервенции 126,9 млрд рублей. В сентябре, для сравнения, эта цифра составляла 57 млрд рублей.

Динамика рубля во многом обусловлена не мерами поддержки, а нарастающим пессимизмом в отношении второй волны коронавируса. Темпы заражения в ряде крупных стран позволяют уверенно говорить о как минимум частичном введении ограничительным мер. А это усиливает риски более медленного восстановления мировой экономики, которые игроки рынка закладывают в цены.