Вход/Регистрация Подписка

Слышали про «умный дом»? В Москве появился целый «умный квартал»

Москва, 05.10.2020
  • Слышали про «умный дом»? В Москве появился целый «умный квартал»

предоставлено пресс-службой

В жилом квартале премиум-класса PRIME PARK каждый из жильцов получит дистанционный доступ к сервисам на уровне квартиры, жилой башни, парковой территории, парковки и обслуживающих организаций. Все это станет возможно благодаря интеллектуальной системе жилого квартала, которая связана с мобильным приложением резидентов. 

Все дела по дому и не только решаются через смартфон — сообщите о своих планах и предпочтениях, а приложение поможет реализовать их оптимальным образом

Как устроен первый цифровой дом

Электронный ключ

Мобильное приложение — это и есть ключ доступа внутрь жилого квартала PRIME PARK. Система еще на входе определяет, что прибыл жилец определенного дома. Лифт подается автоматически и отвозит резидента на нужный этаж.

Безопасность и пропуска

Территория квартала полностью безопасна: вход только по пропускам, которые можно заказать через приложение. Собственник сам выбирает, какой доступ предоставить посетителям. Например, персонал сможет попасть на территорию по разовым пропускам, а близкие люди зайдут домой с помощью приложения на телефоне. Если резиденту квартала PRIME PARK будет угрожать опасность, он сможет вызвать службу быстрого реагирования с помощью тревожной кнопки в приложении.

Паркинг

Через приложение решаются все вопросы паркинга: выбор типа парковочного абонемента, услуга подачи автомобиля к подъезду или вызов парковщика.

Консьерж-сервис

В приложении можно связаться с управляющей компанией, консьерж-сервисом и другими организациями, которые будут работать на территории квартала. Резидент может заказать любую услугу, необходимую для комфортной жизни.

Представьте, как в выходные машину подают к подъезду в назначенное время, вы садитесь в нее и едете с детьми в парк, пока в доме работает клининговая служба. Необходимые вещи заберут в химчистку, недостающие в холодильнике продукты закажут и привезут еще до вашего возвращения.

Дополнительно доступен и консьерж-сервис Prime Concept — это услуги и сервисы премиального класса по всему миру.

Коммунальные услуги

Оплатить коммунальные услуги можно прямо в приложении. Сервис позволяет контролировать расход ресурсов, например можно установить уровень освещенности и обогрева в зависимости от графика владельца квартиры.

Жилой квартал премиум-класса PRIME PARK

PRIME PARK — это единственный жилой квартал премиум-класса, в котором цифровизация, контроль и управление системами безопасности и сервиса реализованы комплексно. Все работы по строительству, управлению и контролю качества проводит компания Optima Development. Она реализует высококлассные проекты в сегменте торговой, многофункциональной и жилой недвижимости.

В квартале планируется строительство квартир, торговых площадей, школы, ДОУ, а также создание 6 га новой городской парково-рекреационной зоны с закрытым частным парком. На территории будут расположены магазины, рестораны, кафе, салоны красоты и фитнес-центр с бассейном.

Квартиру можно подобрать на любой вкус — от однокомнатной до эксклюзивной двухуровневой или пентхауса. Запланировано создание более 80 различных планировок от 38 до 375 м2

Строительство PRIME PARK началось в IV квартале 2017 года, старт выдачи ключей запланирован на конец 2020 года. Квартал расположен по адресу Ленинградский проспект, вл. 37, в Северном административном округе Москвы, недалеко от станций метро «Динамо», «Аэропорт», «ЦСКА» и «Петровский Парк».

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




Офисное пространство будущего

Насколько сильно рабочее пространство офисного работника в самом скором времени будет отличаться от принятых сейчас традиционных представлений

ЮУрГУ получил первый на Урале нейрокомпьютер

Леонид Соколинский — о новейшем нейрокомпьютере на Урале, о будущем нейросетей и искусственного интеллекта

«Криогенмаш» - по-прежнему стратегический актив Газпромбанка

Новый глава совета директоров предприятия — заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров. Перед менеджментом стоит задача разработать новую стратегию «Криогенмаша», который рассматривается Газпромбанком как стратегический актив.

Эксперты верят в ценные бумаги ММК

По мнению ряда финансовых аналитиков, акции ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» сохраняют потенциал роста и выгодны для приобретения на фоне постепенного восстановления спроса на сталь

Продается ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В Красноярском крае

Действующее предприятие с многолетней историей Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкр промышленный узел, 8) выставлен на торги. Сейчас его возможно приобрести по минимальной стоимости

Мобильный отряд. Как мобильные решения повышают чек в ритейле

Несмотря на цифровую революцию последних лет до объявления в мире режима самоизоляции именно оффлайн-магазины оставались основным местом совершения покупок. С появлением же COVID-19 цифровизация магазинов стала для многих компаний единственно возможным способом остаться на плаву
Новости партнеров

Tоп

  1. Суда для «Северного потока — 2» наконец отчалили
    В судьбе крупнейшего проекта «Северного потока — 2», возможно, начались решающие изменения
  2. Нефть испугалась новой вспышки коронавируса
    Потенциальная вторая волна COVID-19 заставляет экспертов прогнозировать снижение спроса на нефть. Цены на «черное золото» ушли ниже 40 долларов за баррель
  3. «Вернуться со щитом»: о чем Запад готов говорить с Россией в деле Навального
    Россия снова предлагает Западу вместе разрешить все разногласия в деле Алексея Навального. Европа к диалогу готова – но говорить хочет о другом.
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама