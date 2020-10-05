Слышали про «умный дом»? В Москве появился целый «умный квартал»

В жилом квартале премиум-класса PRIME PARK каждый из жильцов получит дистанционный доступ к сервисам на уровне квартиры, жилой башни, парковой территории, парковки и обслуживающих организаций. Все это станет возможно благодаря интеллектуальной системе жилого квартала, которая связана с мобильным приложением резидентов.

Все дела по дому и не только решаются через смартфон — сообщите о своих планах и предпочтениях, а приложение поможет реализовать их оптимальным образом

Как устроен первый цифровой дом

Электронный ключ

Мобильное приложение — это и есть ключ доступа внутрь жилого квартала PRIME PARK. Система еще на входе определяет, что прибыл жилец определенного дома. Лифт подается автоматически и отвозит резидента на нужный этаж.

Безопасность и пропуска

Территория квартала полностью безопасна: вход только по пропускам, которые можно заказать через приложение. Собственник сам выбирает, какой доступ предоставить посетителям. Например, персонал сможет попасть на территорию по разовым пропускам, а близкие люди зайдут домой с помощью приложения на телефоне. Если резиденту квартала PRIME PARK будет угрожать опасность, он сможет вызвать службу быстрого реагирования с помощью тревожной кнопки в приложении.

Паркинг

Через приложение решаются все вопросы паркинга: выбор типа парковочного абонемента, услуга подачи автомобиля к подъезду или вызов парковщика.

Консьерж-сервис

В приложении можно связаться с управляющей компанией, консьерж-сервисом и другими организациями, которые будут работать на территории квартала. Резидент может заказать любую услугу, необходимую для комфортной жизни.

Представьте, как в выходные машину подают к подъезду в назначенное время, вы садитесь в нее и едете с детьми в парк, пока в доме работает клининговая служба. Необходимые вещи заберут в химчистку, недостающие в холодильнике продукты закажут и привезут еще до вашего возвращения.

Дополнительно доступен и консьерж-сервис Prime Concept — это услуги и сервисы премиального класса по всему миру.

Коммунальные услуги

Оплатить коммунальные услуги можно прямо в приложении. Сервис позволяет контролировать расход ресурсов, например можно установить уровень освещенности и обогрева в зависимости от графика владельца квартиры.

Жилой квартал премиум-класса PRIME PARK

PRIME PARK — это единственный жилой квартал премиум-класса, в котором цифровизация, контроль и управление системами безопасности и сервиса реализованы комплексно. Все работы по строительству, управлению и контролю качества проводит компания Optima Development. Она реализует высококлассные проекты в сегменте торговой, многофункциональной и жилой недвижимости.

В квартале планируется строительство квартир, торговых площадей, школы, ДОУ, а также создание 6 га новой городской парково-рекреационной зоны с закрытым частным парком. На территории будут расположены магазины, рестораны, кафе, салоны красоты и фитнес-центр с бассейном.

Квартиру можно подобрать на любой вкус — от однокомнатной до эксклюзивной двухуровневой или пентхауса. Запланировано создание более 80 различных планировок от 38 до 375 м2.

Строительство PRIME PARK началось в IV квартале 2017 года, старт выдачи ключей запланирован на конец 2020 года. Квартал расположен по адресу Ленинградский проспект, вл. 37, в Северном административном округе Москвы, недалеко от станций метро «Динамо», «Аэропорт», «ЦСКА» и «Петровский Парк».