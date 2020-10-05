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В России выявили почти 11 тыс. новых случаев коронавируса за сутки

Москва, 05.10.2020

В России за сутки выявлено 10 888 новых случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах, сообщает оперштаб. Суточный рост новых случаев ковида стал наблюдаться с начала сентября. С первых дней осени суточный прирост превысил отметку в пять тысяч. К середине месяца в стране наблюдалось уже более шести тысяч новых больных, а к 25 сентября кривая заболеваемости преодолела отметку семь тысяч диагнозов в день. В первые дни октября прирост достиг показателя в девять тысяч, а затем в десять тысяч случаев в сутки. В общей сложности в России за все время эпидемии выявлено 1 млн 225 тыс. 889 случаев инфицирования коронавирусом нового типа.

За последние 24 часа летальных исходов от инфекции зафиксировано 117, выздоровел 3 181 пациент. За весь период число безвозвратных потерь достигло 21 475, выписаны из российских больниц 982 324 человека.

Коронавирус. Заболеваемость в регионах

На первом месте по числу заболевших коронавирусом по-прежнему остается Москва, где за последние 24 часа выявлено 3 537 новых случаев инфекции. Умерли 17 пациентов, выписаны из московских больниц 913 человек. На втором месте Санкт-Петербург (+407) новых больных, на третьем Московская область (+339). В пятерке Ростовская область (+244) и Нижегородская область (+198). В десятке Воронежская область (+182), Архангельская область (+179). 175 - в Свердловской области, 173 - в Кемеровской области. Замыкает десятку российских регионов с наибольшим распространение коронавирусной инфекции Ханты-Мансийский АО, где выявлено 159 новых случаев заболевания ковидом.

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