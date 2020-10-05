Степанакерт покинула большая часть иностранных журналистов

После систематических обстрелов Степанакерта город покинула большая часть иностранных журналистов, сообщает РИА «Новости». Уточняется, что большинство съемочных групп покинули столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики на такси или на автобусе. Транспортировка была организована местными властями. В настоящее время иностранные журналисты расположились в городе на юге Армении – Горисе недалеко от границы с НКР.

Уточняется, что часть представителей прессы, тем не менее, продолжает оставаться в Степанакерте и практически не покидают город. Журналисты фиксируют разрушения в черте города и за его пределами. В основном в городе остались представители армянской прессы, но есть россияне, французы, испанцы и эстонцы.

Напомним, в минувшие выходные по Степанакерту было нанесено несколько артиллерийских авиаударов. Удары пришлись, по данным местного МЧС, по зданиям жилых домов, по зданию «Карабах-телеком», пострадали электрическая подстанции и здание МЧС. Сообщается, что в городе не работает большинство магазинов и кафе, частично пропал интернет. Горожане стараются выехать из Карабаха в Армению.