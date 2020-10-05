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Сын и сестра Мадуро привьются от COVID-19 российской вакциной

Москва, 05.10.2020

Сын и старшая сестра президента Венесуэлы Николаса Мадуро готовы вакцинироваться от COVID-19 российским препаратом «Спутник V» в рамках третьей фазы клинических испытаний, об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на выступление Мадуро по венесуэльскому телевидению.

«Мой сын Николас Эрнесто Мадуро Герра объявил мне о своем решении сделать прививку российской вакциной. Моя старшая сестра Мария Тереза Мадуро, анестезиолог, ученый и исследователь, также объявила мне, что сделает прививку», - сообщил глава Венесуэлы. Он подтвердил, что его ближайшие родственники, таким образом, готовы присоединиться к последнему, третьему тесту клинических испытаний «Спутник V».

Издание сообщает, что Венесуэла станет первой страной в своем регионе, где пройдет третья фаза клинических испытаний вакцины. В общей сложности на этом этапе предполагается привлечь 2000 добровольцев. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что покупкой российской вакцины заинтересовалось 27 стран. В настоящее время 32 млн доз вакцины уже поставлено в Мексику, 100 млн доз — в Индию, в Узбекистан направлено до 35 млн доз, в Непал и Египет поступило в рамках договора с российским фондом прямых инвестиций по 25 млн доз.

 

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